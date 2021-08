Tribunal de Faltas: “Los cargos son ocupados por idoneidad no por género y el 60% son mujeres”

Tras un acalorado debate, los concejales de la ciudad de Salta aprobaron garantizar la equidad de género en la integración del Tribunal de Cuentas y el Tribunal Administrativo de Faltas del municipio.

Sobre este tema y según consignó FM Profesional, el presidente del Tribunal de Faltas de la Municipalidad, Cristian Abdenur opinó que generó sorpresa la aprobación dentro del organismo debido a que de los 101 empleados, el 60% son mujeres.

En esa línea, señaló que son muchos las propuestas y los temas presentados al Concejo Deliberante que requieren de un tratamiento urgente y prioritario, y que esta ordenanza viene a plantear una realidad ya existente dentro del Tribunal.

El presidente del organismo detalló que hasta hace dos años, tres de los cinco jueces eran mujeres, y que tras la renuncia de la última jueza el año pasado, siguen vacante tres juzgados. Además, de los 12 funcionarios que toman decisiones importantes, siete son mujeres.

Finalmente, Abdenur aclaró que no disienten de la intención de fomentar la igualdad de género, pero resaltó que los cargos no deben ser delimitados por el género si no por la idoneidad de la persona que aspira al cargo.