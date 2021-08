El PJ adelantaría las elecciones para reorganizar la fuerza

El presidente del Partido Justicialista, Miguel Isa, habló sobre los resultados electorales del domingo en el que obtuvo el 4% de los votos en la categoría Concejal y que no le permitieron obtener una banca en el cuerpo deliberativo capitalino.

“La elección me marca un rumbo y no se equivoca”, sostuvo el dirigente justicialista. Anunció que se buscará convocar a elecciones partidaria para el año que viene y adelantó que no participará de las mismas.

Tras los resultados en Capital, Miguel Isa adelantó la forma en que procederá el PJ. Señaló que convocará a una reunión del Consejo partidario para el próximo lunes en donde realizará un análisis y brindará su punto de vista sobre lo que debe hacer el justicialismo salteño.

En este sentido, agregó en Fm Aries que las autoridades actuales tienen vigencia hasta 2023 y por esta razón quiere adelantar las elecciones para poder reorganizar esa fuerza.