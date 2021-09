Curiosidades, secretos y algo más de los cuatro finalistas de La Voz Argentina

Ya no hay vueltas atrás, el domingo será la gala final de La Voz Argentina y sabremos finalmente quién será el gran campeón de este reality de canto que cautivó al público cada noche por Telefe.

Hoy Marley conducirá un programa especial en el que se verá el camino realizado por los jóvenes que se ganaron el corazón de los coaches y del público, pero para que puedas elegir a tu favorito, este es un identikit de los cuatro finalistas (uno por cada team) que van por la gloria y el sueño de desarrollar una carrera musical.

Francisco Benítez

El joven de 22 años oriundo de la ciudad cordobesa de Colonia Tirolesa pertenece al equipo de Soledad y es uno de los candidatos a quedarse con el premio. En la última votación arrasó con el 68.8% de los votos y en redes todos lo destacan por la calidez de su voz.

Francisco trabaja en una cooperativa eléctrica y sufre de tartamudez desde los 6 años, algo que no le sucede cuando canta. “Lo que no puedo decir, lo canto para que le llegue a la gente”, dijo en la audición e hizo llorar a todos. “He sido el chico con problemas siempre, he sufrido mucho el no aminarme a hablar en público. No salía de mi casa, no quería hablar con nadie, he estado solo en mi pieza y llegó un punto en el que no quería estar más en este mundo. Hasta que un día, por cosas del destino, conocí a mi novia Rocío y fue ella quien me impulsó a que no me quede atrás. Cantar me hace ser otra persona”, contó en el casting. La pareja espera su primer hijo, que nacerá en pocos días.

Para su última gala eligió un himno del cancionero popular argentino, también popularizado por Mercedes Sosa: Como la cigarra, firmado por María Elena Walsh. Y la devolución de su coach fue pura emoción: “¡Decíme cómo lo haces! No entiendo lo que generás parado en un escenario. ¿Dónde estabas antes de todo esto? ¡Qué necesidad tiene este país de escuchar voces como la tuya! ¡Y que alegría nos da que estés acá!”.

Luz Gaggi

La joven de La Plata, que acaba de cumplir 19 años, pertenece al equipo de Mau y Ricky, y es otra de las favoritas del certamen. En las redes la aman y fue Incluso el mismísimo Ricardo Montaner el que manifestó su preferencia por ella: “Está en mi top one”. Es una única mujer en la final y, de consagrarse campeona, sería la primera vez que una mujer gane el concurso local.

Luz llegó al casting con una historia de vida para contar: cuando era apenas una niña sufrió un accidente que le provocó una epifisiólisis femoral superior. Y esa lesión no sólo interrumpió su sueño de convertirse en bailarina, sino que también le demandó una larga rehabilitación, en la que tuvo que atravesar varias intervenciones quirúrgicas y durante la cual, incluso, pasó un buen tiempo en silla de ruedas. Sin embargo, en un claro ejemplo de superación, canalizó su amor por el arte en el canto.

En su gala para acceder un lugar en la final interpretó Jealous, de Labrinth, con la solemnidad en escena de un piano de cola y la potencia impactante de su voz en plan desgarrador. “No dejas de impresionarnos a nosotros y a toda la Argentina”, dijo Ricky.

Nicolás Olmedo

Tiene 24 años, vive en Apóstoles, Misiones y es profesor de Inglés. Empezó a cantar mirando novelas y videos musicales, toca la guitarra y el piano, y como le daba mucha vergüenza cantar en público, su debut fue en una iglesia. “La música es mi mayor expresión, me gusta trasmitir con lo que canto”, contó. Esta es la tercera vez que se presenta al casting para ingresar al programa.

Si bien Nicolás soñaba con que su coach sea Ricardo Montaner, fueron sus hijos quienes se llevaron al joven a su equipo en la audición a ciegas cuando mostró su gran talento cantando Hallelujah de Leonard Cohen. Pero lentamente, pasando las galas y aunque se fue afianzando en el escenario, quedó eliminado en las batallas. Fue Lali la que apretó el botón y se lo robó. La cantante lo acompañó a sacar todos sus temores hasta convertirse en uno de los más carismáticos del programa.

Para la gala final eligió Feel, el clásico de Robbie Williams. La ovación del jurado fue general: “Fue mi presentación favorita tuya”, le dijo Ricky Montaner. Por su parte, Soledad resaltó: “Solito en el escenario, interactuando con la cámara, fue increíble. La energía justa manejaste”. Y Lali se emocionó antes de abrazarlo: “Para mí es de los crecimientos más potentes de este año. Él mostró muchas caras en el programa. Sos brillante, se te vio seguro. Estoy muy orgullosa”.

Ezequiel Pedraza

Oriundo de Río Cuarto, este joven cordobés de 26 años es psicólogo y hace tres años que se desempeña en Proyectar, un espacio en el que lleva a cabo actividades terapéuticas donde la música es protagonista. “Estoy trabajando en un centro con chicos con discapacidad. Conectar la música con la psicología me parece interesante”, reconoció en su presentación. Años atrás, Ezequiel soñaba con ser jugador de fútbol y realizó las divisiones inferiores en la Asociación Atlética Estudiantes de su ciudad.

En su audición a ciegas, el representante del team Montaner, había puesto a bailar a todos con Ráfaga de amor, de Ráfaga. Su abuelo Ricardo, quien 15 días antes de morir le regaló su primera guitarra y le pasó el legado musical.

“Tiene mi corazón desde el día uno y me encanta porque canta con el corazón. Tiene el carisma ese que traspasa la pantalla”, le dijo Lali en la última gala en la que interpretó una versión de Dígale, de David Bisbal, y gracias a ella se llevó el 41.9 % de los votos.