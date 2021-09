Habló el hijo de la mujer asesinada: "Quiero que lo atrapen y que pague"

Tras el terrible femicidio de Marcelina Peloc de 44 años en B° Leguizamón, en manos de su ex pareja y padre de sus 4 hijos, Melanio González, Rodrigo uno de los hijos de la pareja dialogó con Multivisión.

"Mis amigos vieron que estaba mi papá tocando la puerta pero era mi papá, no sabían que ya no vivía acá. Yo y mi papá no hablábamos, yo lo corrí de acá. Mis hermanas lo hablaban, pero me dicen que cada vez vivía peor. Se volvió loco a la final, era albañil. Mis hermanas lo visitaron esta semana, lo veían mal" dijo.

En cuanto a su madre, Rodrigo contó que hace 3 años el hombre se había ido de la casa, luego de que él lo corriera debido al consumo de alcohol y su cambio de actitud para con su madre.

"Llevaban años separados, se empezó a hacer alcohólico, se enojaba empezaba a discutir. Empezó a pasarse, mi mamá quiso hacer su vida y él no lo superó. Empezó levantarle la voz a mi mamá, a romperle los celulares. El la mató, encerró al perro después que la mató, él llamó a la policía pero mucho tiempo después. Ya creo que llamo de su casa".

Ingresó con un cuchillo

Según cuenta Rodrigo de 26 años, su padre ingresó a la vivienda para atacarla y esperó que se fueran de la vivienda todos.

"Yo me fui a la 1, 12:30 y mi hermana también. Nos vio, pasó 15 minutos y se vino. La puerta del fondo estaba abierta, para bajar de la terraza tenemos una escalera y no estaba, él se tiró para entrar. Mi mamá no llamó a la policía siempre lo controló, recién salía del baño de bañarse. El vio que salimos y se vino"

El joven además aseguró que la moto encontrada por la policía en la zona de Tres Palmeras no es la de su padre, el hombre usa una 125 azul Yamaha.

"Si nos dijeron que encontraron una moto pero le dijimos no era de él" explicó.

Lo que espera para su padre

Rodrigo dijo totalmente quebrado que quiere que su padre pague.

"Sinceramente lo queríamos mucho, era nuestro padre, odio no le tenemos, quiero que no aparezca muerto, después de ahí no me interesa lo que le pase. Ni se nos pasaba por la cabeza"