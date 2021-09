La nueva campaña de Santi Maratea: busca recaudar 10 millones de pesos para reconstruir un refugio de gatos y perros que se incendió

El 19 de agosto, una triste noticia se viralizó en redes sociales: un cortocircuito produjo que se prendiera fuego “El Refugio de Eli”, una organización sin fines de lucro, ubicada en la ciudad de Adrogué, partido de Almirante Brown. “Tengo una angustia enorme, costó tanto conseguir lo que pudimos para que ella viva mejor y ahora esto”, explicaron desde la cuenta del refugio. Haciéndose eco de esta situación, Santiago Maratea anunció en las últimas horas que haría una colecta para construir una nueva casa sustentable para su dueña y los animales a los que cuida.

“¿Cuánta plata hay que juntar? Básicamente, 10 millones de pesos. Puede ser que llegue a sobrar plata porque todavía hay que ver los planos, ver cuánto miden los terrenos. No podemos saber exactamente ahora cuánto va a costar. Hay que tirar una casa abajo y armar otra. Yo calculé siendo generosos. Si sobra le damos esa plata a otro refugio de animales”, comentó el influencer en una historia de Instagram.

El incendio fue un duro golpe para Eli, una mujer asmática de 48 años que desinteresadamente protege y da en adopción a perros y gatos. Incluso, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, su situación empeoró porque se quedó sin trabajo.

El posteo del "Refugio de Eli" tras el incendio. (Foto: Instagram / refugiodeeli)

Esta historia conmovió a Maratea, que hace rato tenía ganas de involucrarse en una causa relacionada con animales. “Espero que no haya ninguna polémica esta vez. No va a haber atrás nada del Gobierno, que no haya un ministerio de perritos y gatitos rompiendo los huevos”, bromeó en uno de sus videos.

Para esta iniciativa, no estará solo: ya anunció que la influencer Bernardita Siutti, mejor conocida en las redes sociales como Mamá Albañil, será parte del proyecto. Y se estima que el resto del dinero será destinado a otros refugios animalistas. “Le vamos a construir una casa del carajo”, anunció Santi.

Este miércoles finalmente comenzó la colecta. “Un seguidor me dijo por qué no 15 millones de pesos. Y yo dije ‘bueno, que se yo’”. Finalmente, explicó que ese dinero extra irá destinado a otra causa solidaria: colaborará para que un joven de 25 años que tiene una hija y ofrece cortes de pelo a cambio de materiales de construcción pueda terminar su casa.

Como suele suceder con cada iniciativa de Maratea, el objetivo empezó a estar muy cerca de cumplirse al poco tiempo. Solo tardó 3 horas en juntar más 1,6 millones de pesos. “¡Aplaudamos! No nos acostumbremos a esto que es increíble”, celebró ante lo rápido que avanza la colecta. /TN