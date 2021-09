Dólar y especulación ¿Qué podría pasar después de las elecciones?

InformateSalta dialogó con el economista Lucas Dapena, quien aclaró el panorama que se vive ante la incertidumbre preelectoral. En la primera semana de septiembre el dólar blue subió $5 y alcanzó un tope anual de $187,50.

Las elecciones, ¿un termómetro para la economía?.

“Llegamos a las elecciones con una situación económica que no está en su mejor momento, hay ciertos desequilibrios que habría que arreglar y que no se están resolviendo por las elecciones. El ejemplo más claro es la emisión de dinero que se está haciendo para efectuar pagos, el gobierno Nacional está gastando más plata de la que le entra. Como no puede pedir prestada plata y como es un año eleccionario no va a bajar gastos, está emitiendo dinero para hacer frente a la situación”, explicó.

La emisión de dinero es la que hace que tengamos una inflación tan elevada, “en estos últimos dos años se duplicó la cantidad de billetes sin un correlato productivo, no se duplicó la economía. Es el principal problema que pega en todo, el peso argentino pierde valor, se vive devaluando con la emisión de dinero”.

De acuerdo al análisis de Dapena, al ser un año eleccionario, el gobierno no van a hacer nada que caiga mal al humor de la gente, se va a tratar de mantener los precios lo más estables posibles, como las tarifas públicas, hasta después de las elecciones.

“Hay dos líneas posibles, por un lado se cree que si el gobierno nacional saca resultados más o menos positivos, podría llevar adelante algunas correcciones económicas necesarias. En caso de que no les vaya bien, hay una gran incertidumbre porque tratarán de no tomar medidas que disgusten, como achicar gastos”, señaló.

El gran miedo es que no les vaya bien al gobierno y decidan jugar a todo o nada, “aumentando la emisión de dinero total cuando cambie el gobierno, los problemas serán para los próximos, es lo que se repite en la historia hace 40 años”.

El nerviosismo que se vive tiene que ver con la incertidumbre que generan las elecciones. “El dólar blue está siendo demandado porque a la gente le da cierta seguridad. Por el momento les decimos que no se apresuren a tomar ninguna medida apresurada porque no se acaba el mundo después del domingo. Pero recién después de las elecciones vamos a tener un panorama más definido de hacia dónde iría la economía”.