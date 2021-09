¿El dólar puede llegar a los $200 después de las elecciones legislativas?

Además de la incertidumbre acerca de qué sucederá con los resultados de las elecciones legislativas nacionales, la atención de muchos está puesta en cuál será el desarrollo de la economía argentina en los próximos meses.

El economista y docente de la UNT, Gustavo Walberg, realizó un análisis y afirmó que “la economía y las elecciones van de la mano”, ya que los nuevos representantes que lleguen al Congreso de la Nación, definirán la política económica del país.

El especialista sugirió que el país necesita controlar el déficit fiscal, y reclamó que debería cumplirse lo que exige la Carta Magna. “El artículo 4° de la Constitución dice que la deuda pública sirve para el largo plazo, las emergencias y nada más. El 17° dice que no podés ahogar a la gente con impuestos altos y el 75° dice que no puede haber inflación. Entonces, si no podés tomar deuda para cualquier cosa, no podés subir los impuestos como se te da la gana y tampoco podés emitir dinero como quieras, no te queda otra que tener un presupuesto relativamente equilibrado. Y en nuestro caso, los gobiernos han tendido a tener un déficit muy grande” detalló.

Walberg también fue consultado sobre la variación que puede sufrir el dólar y por consiguiente si habrá devaluación del peso argentino y sobre este tema indicó: “No sería de extrañar que la cotización llegue a $200, pero el punto es determinar cuál dólar. El dólar oficial, si uno computa que la relación económica con el mundo y la inflación entre Argentina y el mundo, no tiene un mal precio. El problema es la incertidumbre que hay en el país y eso te lleva a que el precio suba. Con las elecciones en mente, el gobierno fue pisando al dólar para que no influya en los precios y después de noviembre se lo va a tocar más al oficial. No hay más remedio. Y después de noviembre tendremos una actualización del dólar oficial. Eso provocará más trabas para el consumo de la clase media y en definitiva también presionará a la inflación”.

