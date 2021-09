Salteña se luce en una biblioteca de la Escuela Naval Militar

Salta está llena de historias, dice el dicho, y son muchos los salteños con grandes historias para contar, como es el caso de Valeria Ramos, una joven oriunda de nuestra provincia quien se destaca en la Biblioteca “Contraalmirante Manuel José García Mansilla” en la Escuela Naval Militar.

La Biblioteca “Contraalmirante Manuel José García Mansilla” es una de las muchas bibliotecas que dependen de la Armada Argentina, está ubicada en el primer piso del edificio de Enseñanza “Domingo Faustino Sarmiento y allí es donde sobresale Valeria, técnica superior en Bibliotecología próxima a presentar su trabajo de tesis para concluir los estudios como Licenciada en Bibliotecología y Documentación

La joven de 38 años dejó a sus 23 años su ciudad natal por la “ciudad de las diagonales” y fue en La Plata donde estudió y conoció a su esposo, Damián Tolaba, Cabo Principal Informático de la Armada y padre de sus hijos: Nina de 7 años y Túpac de 6. Hoy viven en Berisso, a pocos kilómetros de Río Santiago, y Damián viaja los fines de semana ya que está de pase en la Escuela de Aviación Naval de Punta Indio.

“Mi día a día en la biblioteca es gratificante. El sólo hecho de llegar a la escuela es una experiencia singular: uno se aleja en ferri rápidamente de la urbanización hasta llegar a la isla y el ingreso a la escuela te lleva por espacios verdes y caminos arbolados; luego, caminar por los pasillos del edificio principal hasta la biblioteca con vista a la Plaza de Armas es, para mí, muy apremiante y especial”, introdujo Ramos.

Valeria siente que hoy está en el lugar que se propuso “con las características de esta biblioteca enmarcada en el ámbito de la formación de los futuros oficiales; estoy convencida que este es un espacio donde me puedo desarrollar, aplicando mis conocimientos con el propósito de contribuir a hacer de la biblioteca un espacio referente y valioso dentro de la escuela”.

Entre sus actividades actuales, contó que se encuentra con la migración de la base de datos de la biblioteca a un sistema de acceso web actualizado; desarrollando contenido para la divulgación en la virtualidad; preparándose para participar del Encuentro de Bibliotecas de la Red REBIFA el 16 y 17 de septiembre; y también, planificando tareas para la celebración de los 150 años de la ESNM.

“En la biblioteca nos encontramos con un espacio de encuentro y reflexión, en la que los bibliotecarios somos un enlace hacia la información y el conocimiento; todo un desafío en estos tiempos”

Valeria compartió muchos recuerdos de su ciudad, como el de "levantar la mirada y verse rodea de cerros y montañas que hoy extraño", añoró; las caminatas de niña junto a su mamá hasta al trabajo y el compartirlo todo con su hermana mayor.

“Mis recuerdos de infancia y adolescencia me llevan a la Biblioteca Provincial de Salta, donde pasaba mis tardes tropezándome con algún libro que me atrapaba y leerlo en los rincones de la casona donde funcionaba. De estilo colonial, con tejas, gran patio interior y salas alrededor… ese lugar, el tiempo allí me hicieron amar esta profesión”, rememoró con cariño.