Dady Brieva sacado por la derrota kirchnerista en las PASO: metáfora homofóbica y otros exabruptos

La dura derrota del kirchnerismo en las PASO caló hondo en sus seguidores más fervorosos y uno de los que hizo catarsis en los medios fue el humorista militante Dady Brieva, quien apeló a una metáfora homofóbica para dar cuenta del enojo con el peronismo que se expresó en las urnas.

Brieva dijo entender la frustración de quienes le reclamaban soluciones al Gobierno, pero no que haya sido Juntos por el Cambio la fuerza más votada en todo el país.

"Que la conclusión sea me hago puto porque me llevo mal con mi mujer, no lo entiendo. Digo, cambio de opción sexual", lanzó Brieva. En ese momento, una de las periodistas que participaba del pase con el programa anterior dijo irónicamente que entendía su metáfora: "Siempre se entiende porque soy claro. Soy incorrecto pero soy claro", insistió.

Y siguió: "¿Por qué el macrismo de nuevo? Cuando lo vi sentado de nuevo (en referencia a Mauricio Macri) con Lanata (en El Trece) dije guau. Esas cosas no las puedo digerir", lanzó el intermitente Midachi en el pase antes del inicio de su programa en El Destape radio, emisora de Roberto Navarro.

La ruidosa metáfora utilizada por Brieva llegó después de que pusiera en palabras el posible enojo de los votantes K más frustrados con el Gobierno: "Me enojé loco, me dijiste que me ibas a dar de comer y no me das, vos eras el que daba de comer, el peronismo, pero no me diste", sintetizó.

Durante un encendido pase en el que analizó las razones por las que, según él, el Gobierno sufrió el duro revés electoral, Brieva también apeló a otras metáfora. Enfatizó que "te vas debilitando con elecciones como la de ayer, te vas debilitando en los medios".

Y arremetió: "¿Sabés lo que pasa? "Que en el 2015 nos pasó eso. Quedamos en la lona, perdiste el laburo, chupaste porongas para darle de comer a tus hijas, vos y todos los demás...". /Clarín