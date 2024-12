Fátima Florez apuntó sin filtro contra Yuyito González: "Esta sí se hizo famosa por el presidente"

Fátima Florez viene de romperla en su debut de temporada 2024/25 en Carlos Paz y está más picante que nunca. Si bien su presente exitoso siempre está en boca de todos, es imposible no preguntarle por su relación con su ex, el presidente Javier Milei.

Durante su reciente entrevista en Intrusos (América TV), la imitadora no dudó en opinar nuevamente sobre la relación del mandatario con Yuyito González, quienes están mega enamorados.

La respuesta vino tras una pregunta de Damián Rojo, quien le consultó si imitaría a Yuyito en el teatro. La respuesta de Fátima fue contundente: "Nunca la imité porque nunca fue famosa, o bueno, no fue popular. Esta sí se hizo famosa con el presi", lanzó, dejando entrever que el único motivo por el cual la conductora se hizo conocida fue su vínculo con Milei.

La frase no fue del todo amigable, y la actriz remató con un toque de ironía: "No sé si tiene el peso propio o el carisma como para imitarla. No te digo que no, pero está ’lavadoski’ la cosa".

Si bien Fátima aclaró que con Milei no hay rencores y que, incluso, seguiría siendo una "buena amiga" suya, está claro que la llegada de Yuyito al círculo cercano del presidente la puso en el centro de la escena. /Pronto