Vecinos de barrio Grand Bourg atemorizados por una ola de robos

No es la primera vez que la inseguridad recorre las calles del barrio Grand Bourg. Una nueva ola de robos alarmó a los vecinos que claman por mayor presencia policial en la zona. En las últimas horas, al menos cuatro vecinos fueron víctimas de los delincuentes.

Soledad García, vecina del barrio y una de las afectadas por los robos, denuncia públicamente la falta de patrullas policiales, de cámaras de seguridad y una ausencia total de protección. “Nos sentimos totalmente vulnerados”, expresó García.

“Hoy a la madrugada, cuando me levanté, descubro que me faltaba una mochila que estaba colgada en una silla en la galería de mi casa, me la robaron. En la medianera quedaron marcas de dedos y zapatillas. Les comenté a los vecinos por el grupo de whatsapp que tenemos y a los cuatro que viven en la misma cuadra nos robaron, da mucha imponencia, sentimos mucha inseguridad”, dijo la mujer en Multivisión Canal 9.