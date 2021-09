Flor Ávila, la biker oranense que rompió barreras y se consagró en el “Desafío de las Nubes”

La salteña Florencia Ávila, que se consagró en el “Desafío de las Nubes”, apuesta a visibilizar y generar espacios para la presencia de las mujeres en el deporte. El próximo domingo participará del Campeonato Argentino de Mountain Bike.

Flor, es la salteña, más precisamente de Orán, quien descubrió su pasión por la bici y desafió mandatos. Pero antes probó otras disciplinas como natación y vóley, pero nunca le encontró el gusto de pegarle a la pelota. Fiel a su compañera de aventuras, su bicicleta, fue descubriendo un mundo donde gravitaba y que la atrapó. “Comencé a seguir a un grupo de chicos que andaban en bici, me invitaron para andar con ellos y me gustó mucho”, dijo.

También recordó su primera carrera y lo complicado que se hacía por lo económico. “No tenía las zapatillas adecuadas, ni la bici, pero me fue muy bien. En el campeonato jujeño corría con varones porque no había cupo de mujeres (para abrir la categoría deben haber un mínimo de 5) Tenía que inscribirme en la categoría de hombres y esperaban hasta el final para entregarme el trofeo”, aseguró.

El mountain bike es un deporte exclusivamente de hombres y Florencia tuvo que adaptarse para poder competir. “Recuerdo una carrera en la Cuesta del Obispo, que con mucho esfuerzo logré inscribirme. Pero lo que me llamó la atención fueron las condiciones de la misma, solo los varones subían, las mujeres solo un trecho. Mi familia siempre me acompañó y le dije a mi papá que quería hacer la carrera entera y me inscribí con los varones para hacerla completa y salí tercera”, dijo.

Florencia tuvo que dejar la bici por la universidad, donde estudia Psicología. Pero hace dos años que volvió a los circuitos. ”Hoy integro el equipo Venzo, empresa que me apoya par poder competir porque sino no lo podría hacer a este nivel. Ellos me pagan los viajes, viáticos y la bici. El próximo domingo participaré del Campeonato Argentino de Mountain Bike, es muy competitivo porque están los mejores. Pero vamos a buscar hacer una buena performance”, explicó.

Mientras sigue su carrera para estar entre las mejores ya piensa en el “Campeonato Argentino de Moutani Bike”, el próximo fin de semana en Chilecito.

Por último, la salteña hizo un fuerte análisis del deporte y los torneos. “Te sacan de lugar las carreras, por ejemplo: los premios son diferentes, los varones cobran más y nosotras las mujeres mucho menos. Eso me parece muy injusto porque hacemos el mismo recorrido. Nos cuesta mucho el ambiente por eso necesitamos más visualización para que otras chicas ocupen más lugares”, finalizó.