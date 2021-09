¿A qué hora juega la Selección argentina y cómo verla en vivo?

La Selección argentina cerró una fantástica fase de grupos en el Mundial de futsal que se desarrolla en Lituania. El equipo dirigido por Matías Lucuix terminó la primera etapa con puntaje perfecto.

Todo comenzó con una goleada histórica en el debut: Argentina venció a Estados Unidos por 11 a 0 y comenzó su camino en la competencia. Luego vinieron las victorias sobre Serbia (4-2) e Irán (2-1) para abrochar la clasificación.

Pero ahora todo toma otro color. Comienzan los playoffs del Mundial y Argentina quiere ir por el gran objetivo. Para eso, deberá medirse hoy, desde las 11.30 horas, con su par de Paraguay en el marco de los octavos de final.

El partido se disputará en el estadio Vilna Arena y los argentinos podrán seguirlo por las pantallas de DirecTV GO, DirecTV Sports 2 y la TV Pública.

¿A qué hora juega Argentina hoy y cómo verla en vivo?

Argentina vs. Paraguay | 11.30 horas | DirecTV GO, DirecTV Sports 2, TV Pública

Brasil vs. Jaón | 11.30 horas | DirecTV GO

Kazajistán vs. Tailandia | 11.30 horas | DirecTV GO

Los octavos de final que ya se jugaron

Rusia 3-2 Vietnam

Venezuela 2-3 Marruecos

Los partidos que completarán la rueda mañana

Uzbekistán vs. Irán | 11.30 horas

Portugal vs. Serbia | 14 horas

España vs. República Checa | 14 horas