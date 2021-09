Papelón: Se accidentó y le “enyesaron” la pierna con cartón en el hospital de Orán

Una situación casi insólita se dio en el norte provincial, más precisamente en la ciudad de Orán, donde a un joven le “enyesaron” provisoriamente su pierna con cartón, al no llegar el especialista que debía verlo, situación que despertó comentarios respecto a la falta de profesionales que se estaría dando en el hospital zonar.

Según la información que comparte el medio Orán Al Momento, este hecho tuvo lugar en la guardia del nosocomio San Vicente de Paul donde cerca ingresó un joven quien sufrió una fractura mientras practicaba deportes. En base al relato de la madre, el ingreso del hijo fue a las 22.00 recibiendo las primeras atenciones por su lesión, le realizaron una placa y se dispuso a esperar que le enyesaran la pierna, trabajo a cargo del traumatólogo.

No obstante a las 3.00 de la madrugada el profesional aún no llegaba y, tras varias insistencias, lo sacaron al chico para llevarlo a una clínica. Fue en ese momento que al herido le inmovilizaron la pierna con cartones y cintas a lo largo y ancho del miembro. Con esto, la mujer indicó que no sería la primera vez que pasa esto, ya que contó que otro jugador cuando tuvo una quebradura en su mano tampoco logró la atención del traumatólogo, como así que igualmente le inmovilizaron la mano con cartones.

¿Algo habitué?

Al respecto de este episodio la enfermera y diputada provincial electa, Ramona Riquelme, habló con el medio AgendaSalta donde aseguró que éste no fue el primer caso que se da, sino que sería frecuente a raíz de una falta de insumos y profesionales en el hospital.

“Es muy común en el hospital que se tenga que derivar con una férula de cartón, porque hay dos médicos de guardia para 170.000 habitantes de Orán, más la periferia”, aseguró Riquelme puntualizando que al herido se le realiza esta ‘práctica’ y “se lo deriva directamente a Tartagal a buscar un traumatólogo o directamente se lo manda a Salta, en el hospital San Bernardo se lo tiene esperando, porque no tienen tiempo para Orán”.

Más puntualmente sobre la faltante de profesionales o especialistas en el nosocomio, la futura legisladora subrayó que en estos momento "no tenemos traumatólogos que quieran trabajar, aparte tenemos una gerente que no tiene consenso con los trabajadores, entonces todos les presentan carpetas médicas o directamente le dicen ‘no te hago la guardia’ y el paciente queda desprotegido", denunció al medio citado.