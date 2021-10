Carteles antivacunas: “La mejor manera para disminuir la incredulidad es informando”

En Salta, al igual que en todo el mundo, se lleva a cabo una campaña de desinformación para descalificar a las vacunas contra el Coronavirus y persuadir a la población para que no se la apliquen. Hace algunos días, en la vía pública aparecieron carteles y pintadas desinformando a la población. InformateSalta dialogó con el pediatra Antonio Salgado para conocer su análisis sobre la situación.

“Yo no estigmatizaría a los anti vacunas, intentaría persuadirlos con un mensaje claro, con un mensaje no contradictorio y veraz sobre la necesidad de vacunar. No sólo es una obligación individual sino también colectiva. En el mundo ya hay más de dos millones de chicos que han perdido uno o ambos padres, que han quedado huérfanos por la pandemia, eso es algo muy impactante”, dijo.

Si bien en Argentina el movimiento anti vacunas no es tan fuerte como en otros países como Estados Unidos donde más del 38% de la población está en desacuerdo con el uso de vacunas. “En Salta hay algunos antivacunas Covid pero eso ocurrió porque inicialmente el mensaje fue muy contradictorio. Hay que explicarles cuáles son los beneficios de la vacuna, se habló mucho de los efectos adversos de la vacuna y eso generó mucha controversia en todos los grupos sociales”, dijo Salgado.

De acuerdo a lo que señaló Salgado, la mejor manera para disminuir la incredulidad es reduciendo el desconocimiento. “Es importante trasmitir los mensajes de manera creíble y con personas creíbles El movimiento antivacunas surgió hace más de 200 años en Inglaterra con la vacunación de la viruela, había generado más de 60 mil muertos en un solo año, dejando a mucha gente mutilada y con severos de piel y aun así la gente optó por no vacunarse”.

En Salta, el próximo martes iniciaría la vacunación para menores de entre 3 y 11 años. “A los padres les diría que fue un año y medio lleno de confinamientos, de restricciones, de incertidumbre y medios, que la vacuna en ese grupo etario es una excelente noticia y que no dejen de vacunarlos. Si bien la tasa de letalidad es muy baja, se busca reducir la transmisibilidad viral, es una vacuna segura, es una plataforma ya usada durante mucho tiempo para la vacuna antigripal y otras vacunas”, dijo.