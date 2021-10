Delincuentes vaciaron un conocido boliche en Tartagal, los detenidos fueron liberados

En medio de toda la situación económica que viven los boliches en todo el país, Ashanti, un conocido boliche de Tartagal fue víctima de delincuentes que le saquearon el lugar, a poco de abrir tras más de un año de parate.

Roly Serrano, propietario del boliche se mostró preocupado por la situación que hoy le toca enfrentar en un marco de pandemia que socavo la economía de este sector y que termina afectando a terceros.

"Me entraron a robar y me desmantelaron. Tengo que ir armar todo de nuevo. Se llevaron toda la instalación eléctrica, cables, llave, un generador, 20 ventiladores, toda la bebida. No dejaron nada. Entraron por los techos, jamás pensé que iban poder entrar por ahí porque es altísimo, pero siempre se dan maña" contó por Videotar Noticias.

El empresario contó que se demoraron a dos personas pero fueron rápidamente liberados y no se puedo establecer el destino de los objetos robados.

"Se detuvo a dos personas que las pillamos adentro pero no lograron declarar donde estaban el resto de las cosas. No son situaciones económicas para nadie" a su vez reprochó la falta de empatía y solidaridad de la comunidad ante el hecho.