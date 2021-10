Adiós Whatsapp: los modelos de Samsung, iPhone, Motorola, LG y Huawei que se quedarán sin la aplicación en tres semanas

La caída mundial que sufrió WhatsApp el pasado lunes demostró los problemas que puede causar quedarse sin la aplicación. Y si bien luego de 7 horas el servicio se normalizó, algunas personas tienen los días contados con la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Facebook.

WhatsApp anunció que a partir del 1 de noviembre, cuando se actualice el software, dejará de dar soporte y seguridad a ciertos modelos de celulares de las marcas Samsung, iPhone, Motorola, Huawei y LG, entre otros. Se trata de los smarphones más antiguos con sistema opetativos Android y iOS, en el caso de los celulares de Apple.

Es así que WhatsApp dejará de funcionar en celuares con Android 4.04 o iPhone con iOS 9 y versiones previas. Los celulares con el SO desarrollado por Google deberán ejecutar el el Android 4.1 o una versión posterior.

De esta forma, aquellas personas que no tengan un smartphone acorde a las nuevas exigencias, deberán cambiar de celular para poder seguir utilizando el servicio de mensajería.



Los 53 modelos de celulares que se quedarán sin WhatsApp

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy SII

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Ace 2

iPhone

iPhone 6

iPhone 6S plus

iPhone SE

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

Motorola

Motorola Droid Razr

Sony

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Otras marcas

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Faea F1

THL W8 /Crónica