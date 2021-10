Las predicciones de cada signo del zodíaco para octubre

El tema de este mes es Mercurio Retrógrado y el impacto en nuestra vida afectiva y en las relaciones que construimos. Puede aparecer un ex y si decidís volver mejor tomar la decisión después del 18. Tauro, Leo y Libra sienten más el impacto de este tránsito.

Mes de pausa para prepararnos para los cambios profundos que se vienen en noviembre.

Aries

Mercurio retro te puede traer sorpresas del pasado. Algún viejo amor que puede reaparecer cerca del 16. O quizás vos seas el que tome la iniciativa y mandes un mensaje. Vas a sentirte pensativo y nostálgico pero no tomes decisiones apresuradas antes del 18.

El comienzo del mes se presenta algo complicado para el corazón pero podés aprovechar un tiempo a solas para encontrarte. Con la luna nueva se abre una ventana que traerán oportunidades para transformar tu realidad profesional y laboral. Aparecen proyectos a largo plazo luego del 12. Deberás tomar decisiones que traen aparejado más responsabilidad. La luna llena en tu signo (a fin de mes) te permitirá soltar todo lo que ya no te funciona ni te permite avanzar.

Tauro

Es un mes lleno de movimiento y novedades en tu lugar de trabajo. Mercurio retro puede demorar y hasta cancelar algunos planes pero es necesario que te tomes una pausa y prestes atención a situaciones que estuviste pasando por alto.

La luna nueva del 6 abre caminos para retomar un proyecto o reconectar con alguien del pasado.

Luego del 18 puede haber un cambio de trabajo o función. La semana del 12 empieza a mostrarte los caminos que se tratan a largo plazo. Aparecen planes para viajar, mudarte, energía que te favorece. Sube la intensidad en tu vida amorosa. Ojo con los secretos y los engaños. No es momento para seguir alimentando espejismos pero si para definir dónde se invierte el esfuerzo. La luna llena del 20 trae un cierre de ciclo, es una luna de liberación.

Géminis

Octubre trae análisis y finalmente claridad sobre qué es lo que te apasiona y lo que es realmente importante para tu corazón. Regresar con un ex con mercurio Retrógrado nunca es una buena opción así que las decisiones mejor tomarlas luego del 18. Después de meses difíciles que te desafiaron, en este mes podrás descubrir cuánto te has fortalecido. Después del 12 podés sentir que los miedos de siempre ya no están y aparecen sutiles señales, nuevas oportunidades.

El tránsito de Venus por sagitario a partir del 7 te favorece en cuanto al amor y la pareja. Desde ahora y hasta el eclipse de diciembre tenés tiempo para estar listo para abrir nuevamente tu corazón.

La luna llena del 20 te permite liberarte de los tóxicos que te rodean. Depuración.

Cáncer

Mercurio Retrógrado te pide que resuelvas asuntos pendientes en tu hogar y con la familia.

Reparaciones, trámites, aclarar malos entendidos.

Puede haber mudanzas de casa o ciudad, reestructuraciones familiares pero es mejor que las decisiones importantes se tomen luego del 18. Se vienen cambios en tu vida afectiva. Luego del 7 Plutón arranca su tránsito directo y va a pedir transformaciones y cambios radicales. La energía de Venus en sagitario te sonríe y favorece en el trabajo. Durante los últimos meses enfrentaste verdades dolorosas que te marcaron un nuevo camino que empezarás a vivir a partir del 18.

La luna llena del 20 se cierra una negociación, contrato o proceso que te tuvo ocupado. Novedades en la rama paterna de la familia.

Leo

Paciencia es la palabra clave de este mes. Mercurio Retrógrado trae demoras, cancelaciones que te obligan a hacer una pausa y revisar todo lo que viviste este año. Son días para escuchar más que para hablar. Resolver trámites pendientes, ordenar papeles antes de iniciar algo nuevo. Después del 18 vas a sentir que podés avanzar. Días muy emocionales porque hay situaciones que tienen un final sellado y te está costando aceptarlo. La luna nueva en Libra te ayuda a cambiar hábitos, tu rutina, la relación con tu cuerpo. Puede haber cambios radicales en tu lugar de trabajo. A partir del 12 aprovechar para hacer un detox y llevar a cabo un chequeo médico. No está siendo un año fácil en el amor, si venís sintiendo presiones y responsabilidades, éstas se van a ir acentuando.

La luna llena del 20 te permite descartar ideas o creencias que no te permiten aprovechar nuevas oportunidades. Ojo con las relaciones a distancia.

Virgo

No es un mes para gastos importantes, ni grandes inversiones. Es momento para revisar tus finanzas y cuidar tu dinero porque mercurio Retrógrado puede generar algún gasto inesperado. Es mejor dejar cualquier decisión que involucre tu dinero o tu patrimonio para después del 18. A fin de mes tendrás más claridad para iniciar los cambios que se vienen en noviembre.

Se vienen días transformadores, muchos planetas retoman su tránsito directo y ésto activa y despierta tu corazón y tus ganas de renacer. En la pareja lo importante será que compartan los sueños. Si estás soltero, es un buen momento para conocer q alguien después del 12. Venus en sagitario te invita a embellecer tu hogar y trae armonía, reconciliación en la familia. Oportunidades y reencuentros.

A partir del 10 de octubre hay problemas latentes en tu ámbito laboral que pueden enfrentarte a realizar cambios importantes a finales de este año. La luna llena del 20 es de finales. Se cierra una etapa y estarás listo para volver a empezar.

Libra

Desde el 2015 no experimentás el tránsito de Mercurio Retrógrado en tu signo. Son días de mucha introspección que pueden derivar en un cambio de profesión, de trabajo, en un cambio de imagen personal. Llegarán propuestas. Durante este mes te vas preparando para el final de una relación o para dejar atrás un proyecto que te interesaba. Con la luna nueva, Plutón el planeta de la transformación arranca directo y ésto impacta en tu hogar y vida familiar. Te va a ayudar para resolver cuestiones estancadas, tratar temas incómodos del pasado y disfrutar la relación con los hermanos.

Se cierra un ciclo que se inició en mayo. Después del 18 vas a empezar a sentir que podés comenzar una nueva relación o un proyecto que te entusiasma.

Mercurio retro les permite entender lo que ya no funciona más, lo que se debe soltar con la luna llena del 20.

Escorpio

Mercurio Retrógrado te trae el pasado a tu vida y durante este mes la clave es si le permitís entrar o no. La decisión que tomes es mejor dejarla para luego del 18 cuando puedas ver todo más claro. Este mes tendrás respuestas que te ayudarán a sanar. En la segunda mitad del mes podrás poner punto final a una relación de mucho tiempo que ya está agotada. Vas a tener días de emociones negativas pero para finales de este mes te vas a sentir listo para liberarte y renacer. Tu regente Plutón arranca su tránsito directo y ésto trae cambios profundos. Hay posibilidades de un viaje o un nuevo proyecto y también de aumentar tus ingresos. Es momento de hacerse responsable de cuestiones que suceden en tu hogar y que hay que resolver. La luna llena del 20 trae un cierre en una situación laboral y te favorece para superar un problema de salud.

Sagitario

Octubre es un mes de pausa que deberías aprovechar. Venís de un año muy exigente y es momento de sentarte a analizar lo que querés para el largo plazo. La luna nueva del 6 y mercurio Retrógrado te ponen en contacto con alguien del pasado que puede formar parte de un nuevo proyecto. Los primeros días de este mes pueden ser algo difíciles pero también te buscarás respuestas que traerán el bálsamo emocional que estás necesitando. Despegarte de lo que ya no te sirve es la clave. Plutón retoma su tránsito directo y ésto te ayudará a modificar la relación con el dinero y al valor que te das. El 7 Venus, planeta que rige el amor, la belleza y las finanzas, ingresa en tu signo y esto te favorece. Momento de cuidarte, embellecerte por dentro y por fuera. El 10 de octubre Saturno arranca su tránsito directo y esto puede traer un nuevo contrato. Júpiter, tu regente, también retoma su tránsito directo este mes y esto te trae crecimiento y expansión. Con la luna llena del 20 podés aprovechar para dejar ir lo que ya no te hace sentir valorado.

Capricornio

Es un mes importante Capri porque Plutón y Saturno retoman sus tránsitos directos y esto va a alivianar un poco la carga que sentiste en los últimos meses. Las demoras y cancelaciones que puede haber con Mercurio Retrógrado te sirven para revisar tus planes a largo plazo. Después del 18 y hasta principios de noviembre será un buen momento para tomar decisiones importantes. Durante este mes también te darás cuenta si la relación que estás viviendo tiene futuro o no. Si estás superando una ruptura, ésta energía te va a ayudar. Desde abril Plutón estaba Retrógrado, ahora vas a poder retomar la senda del cambio y la transformación, ésta energía la vas a empezar a sentir a partir del 12. Decisiones y oportunidades que traen giros radicales. Octubre es un mes de pausa para el amor, las decisiones vendrán en noviembre, ahora es momento de depurar antes de iniciar algo nuevo. Este año fue de austeridad y complicado para las finanzas. Saturno termina su ciclo Retrógrado y hay cuestiones que se activan siempre teniendo en cuenta la responsabilidad. La luna llena del 20 trae una mudanza o cambios en el hogar. También sabrás en quien podés confiar.

Acuario

La luna nueva y Mercurio Retrógrado van a permitir que pases gran parte de éste mes revisando y reflexionando sobre tus creencias, tu visión ética y moral. Podés contar con alguien del pasado, una guía o maestro que te acompañe en este proceso. Después del 18 están favorecidos los viajes al extranjero. Cuida tu salud, aprendé a delegar ya que el agotamiento y el stress pueden pasarte factura en estos días. Con la fuerza transformadora de Plutón podrás cerrar definitivamente una puerta para empezar un nuevo camino. Si estás en pareja octubre no será un mes fácil porque tu libertad y autonomía serán lo más importante. A partir del 10 el planeta de las responsabilidades, Saturno, arranca directo en tu signo poniendo a prueba si aprendiste la lección desde mayo hasta ahora. Júpiter también está en tu signo y retoma su tránsito directo el 18. Ésto trae nuevos comienzos. La luna llena del 20 te trae noticias o conclusiones que estabas esperando.

Piscis

Octubre es un mes intenso y poderoso para los piscianos. La verdad profunda sale a la luz. Van a recibir la información que necesitaban y la intuición los ayudará. Se abren nuevos caminos y luego del 18 tendrán la fuerza para tomar decisiones importantes y rearmarte. Antes de reconstruir hay que derribar y esto es lo que pasará la primera parte del mes. Hay cosas que no salieron como esperabas y vas a poder entender el motivo. Una relación fallida o un proyecto que no se dió serán el inicio de una depuración. Cerca del 12 se activa tu vida social, conocés gente nueva y esto puede generar nuevos proyectos. El tránsito de Venus por sagitario te pide compromiso en tus relaciones afectivas y lo que no funcionó hasta el momento se termina. El 2021 termina un ciclo de 12 años para Piscis y lo sentirás con fuerza. La luna llena del 20 trae el fin de un contrato o relación laboral pero también la posibilidad de recibir una compensación que estabas esperando.

Fuente: Gabriela Inglese