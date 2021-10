Los alumnos jujeños de Maimará que con su imponente carroza asombraron a un famoso director de Disney

"Estoy emocionada porque cumplí el objetivo", dice Gilda Palacios (17) a Clarín con una sonrisa de oreja a oreja.

La que habla es una alumna de una escuela técnica de la pequeña localidad jujeña de Maimará, ubicada en el departamento de Tilcara, que jamás había imaginado llegar a interactuar con uno de los cerebros de Gravity Falls, la exitosa serie animada infantil del mundo Disney.

Sin embargo, una publicación en Twitter le permitió despertar la atención de Alex Hirsch (36), creador de las aventuras de los gemelos Dipper y Mabel. Y lo hizo con la ayuda de sus compañeros, con quienes recreó el final de la serie a través de un asombroso despliegue en una carroza durante la Fiesta Nacional de Estudiantes que cautivó los ojos del director californiano.

Gravity Falls nació en la cabeza de Hirsch, que se inspiró en los veranos de su infancia junto a su hermana gemela Arie. Llegó a la pantalla hace casi una década, tuvo 40 capítulos repartidos en dos temporadas y su misteriosa trama cosechó una gran repercusión. Y si bien su último capítulo se emitió en 2016, el año pasado resurgió durante la pandemia. Pero Hirsch se llevó una gran sorpresa los últimos días.

Por Twitter, recibió un mensaje a 8.500 kilómetros de distancia, más precisamente de la provincia de Jujuy, donde Gilda lo etiquetó para hacerle llegar el espectacular homenaje a la serie que hizo su colegio.

Todo ocurrió durante los últimos días de la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes en San Salvador de Jujuy, que se celebra todos los años durante el mes de septiembre y donde los residentes y turistas tienen la posibilidad de disfrutar de bellos espectáculos.

En el marco de la Experiencia FNE 2021, realizada en Ciudad Cultural, impactó el despliegue de la obra realizada por los chicos de cuarto, quinto y sexto año de la Escuela de Educación Técnica Nº1 General Manuel Belgrano de Maimará.

Con muñecos desmontables, más de 30 movimientos y un espectacular juego de luces, el proyecto se centró en la última temporada de Gravity Falls e ilustró a los dibujos animados de la exitosa serie que relata la historia de dos hermanos en un pueblo con mucho misterio.

La trama se centra en los mellizos Dipper y Mabel, de doce años, quienes pasan sus vacaciones de verano en la cabaña de su tío abuelo Grunkle Stan, en un pueblo de Oregón llamado justamente Gravity Falls. Una ciudad misteriosa llena de incidentes paranormales y criaturas sobrenaturales. Los niños ayudan entonces a Stan a dirigir Mystery Shack, la trampa para turistas que posee, mientras también investigan los misterios locales.

Lo cierto es que desde la escuela de Maimará aprovecharon el fanatismo por la serie para representarla en el festival con un dato no menor: los materiales que utilizaron fueron 70 por ciento reciclables. "Para el forrado utilizamos diferentes materiales como botellas descartables, CDs, latas de aluminio, maples de huevo, entre otras cosas que fueron reutilizables", detalla Gilda.

Gracias a la difusión que tienen hoy en día las redes sociales, los videos y las imágenes del asombroso espectáculo llegaron a los ojos del mismísimo creador de la serie.

Fue cuando Gilda, parte del grupo de alumnos que armó el proyecto, lo arrobó en Twitter. "Soy alumna del colegio secundario técnico de un pueblo de la provincia de Jujuy, Argentina, que tiene una tradición de realizar carroza para la apreciación visual para nuestra gente completamente realizados por alumnos y profesores de la institución", fue el primer mensaje que dejó en la red social del pajarito, acompañado de un video de la deslumbrante carroza.

El desfile se dio en el marco de la tradicional Fiesta Nacional de Estudiantes que se celebra todos los años durante el mes de septiembre.

El material publicado también incluyó diversas fotos donde se podía apreciar cada detalle del trabajo logrado a su máxima perfección. Desde el villano Bill Cipher, aquel que simula ser una pirámide, hasta Gremnomo –la criatura mitad gremlin y mitad duende– y la famosa cabaña Mystery Shack.

"Este año tuvimos la oportunidad de honrar nuestro trabajo con la serie animada de Gravity Falls, más específicamente con Raromargedón”, explicó la joven en otro mensaje.

Para aquellos desconocidos del mundo Gravity Falls, Raromargedón (Weirdmageddon) es el nombre del episodio final de la serie. "Muchas gracias por la grandiosa serie y espero te guste nuestro trabajo", fue el último mensaje que le dejó Gilda al escritor estadounidense.

Lo que nadie se iba a imaginar sería la pronta devolución del californiano, quien no sólo replicó los videos y fotos en sus redes, sino que se mostró completamente maravillado: “Mientras tanto en Argentina, Weirdmageddon es real”, exclamó.

"Ford estaría orgullo de ustedes, genios", sumó a sus elogios sobre cómo se sentiría uno de los personajes cruciales del final de la serie. Y hasta se animó a pedir más material a otro usuario que se sumó a la movida de difusión: “¿Tienes más fotos y videos de esta locura?”.

Pero hubo más. La muestra le sirvió al escritor y dibujante para mandarle una chicana a Disneyland, donde parece que la serie que emitida por Disney XD no fue tan bien recibida. Y lo hizo con una especie de diálogo entre Disney y la propia Argentina.

Disney: Gravity Falls nunca estará en Disneyland.

Argentina: entonces hacemos una nosotros.

Sí. De Jujuy al mundo.

Pero, ¿cómo nació todo? La propia Gilda lo cuenta. "La idea fue de unos cuantos de los chicos. Elegimos una temática entre tres opciones. Hicimos una encuesta y la que más votos sacó fue Gravity Falls", explica sobre la elección.

La preparación llevó un mes y medio. Los elementos de trabajo fueron recaudados por los propios alumnos mediante “ventas, comidas y lo que teníamos a nuestro alcance para juntar lo máximo posible para los materiales, más que nada los de acero; logramos tener un montón”, se enorgullece la estudiante de quinto de año de la especialidad Mecánica.

Antes de la FNE, la carroza había desfilado por diferentes localidades de la Quebrada de Humahuaca. Las grandes dimensiones generaban dificultad para trasladarla, como ocurrió cuando la llevaron a Purmamarca.

El traslado de la carroza rumbo a la Ciudad Cultural de San Salvador.

No obstante, cuenta Gilda, cuanto tocó el turno de trasladarla los 70 kilómetros que separan a Maimará de la Ciudad Cultural de San Salvador, “el Ente ayudó para llevarla en un carretón”, mientras que las otras estructuras que tenían los muñecos desmontables fueron transportadas en camiones aparte.

Orgullosa de su carroza, hizo todo lo posible para que llegue a Hirsch. Y así fue. “Me gusta mucho la serie, es muy linda. Estaba un día en Twitter y se me vino a la cabeza hacer un hilo y en cada publicación etiquetarlo al creador porque ya me imaginaba una reacción de él y pensaba ‘sería una locura eso y bueno así fue’”, relata.

La asombrosa respuesta del estadounidense llegó a las 11,30 de la noche del miércoles. “En el momento no me di cuenta porque estaba durmiendo. Me desperté como a las 2 de la mañana y ahí vi que había respondido y retuiteado mi publicación”, revela.

“Estaba demasiado contenta y emocionada porque se había cumplido el objetivo que había tenido desde un principio cuando empecé la publicación”, cuenta.

La noticia repercutió en toda la provincia. Sus compañeros tampoco lo podían creer y no tardaron en llegar las felicitaciones por parte de los profesores asesores de la escuela.

Lo cierto es que la replicación de Hirsch superó los 35.000 likes en Twitter. Y hasta fanáticos estadounidenses de la serie se maravillaron por la representación. “No puedo creerlo”, escribió un usuario. “Increíble, lo mejor visto en mucho tiempo”, agregó otro.

El grupo de alumnos de la escuela técnica de Maimará con la carroza de fondo.

Mientras tanto, Gilda sigue sin salir de su asombro y no oculta su alegría por semejante difusión: "Me enorgullece que la publicación la aprecie tanta gente y más que todo a nuestra carroza. Cada uno de nosotros está muy emocionado con que Alex haya reconocido nuestro trabajo y tenga el orgullo presente de que nosotros lo hicimos la carroza con tanta alegría y esmero".

"Cada jujeño se siente muy representando y es una alegría total", concluye.

Y así fue. De Jujuy al mundo. /Clarín