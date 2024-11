Caso Loan Peña: La Justicia investiga un nuevo audio de Laudelina Peña que reforzaría la hipótesis del posible accidente

A más de cinco meses de la búsqueda de Loan Danilo Peña, el nene que desapareció el 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio, se dio a conocer un audio revelador de Laudelina Peña -la tía del chico y una de las detenidas en la causa- que la Justicia se encuentra analizando.

La mujer fue aprehendida el 5 de julio luego de ser indagada y quedó imputada por el delito de “sustracción, ocultamiento y alteración de pruebas”. Dos días más tarde, afirmó haber plantado el botín del menor, aunque después lo desmintió ya que dijo haber sido amenazada.

En un audio al que pudo acceder eltrece, se escucha una conversación entre Laudelina, que no sabía que estaba siendo grabada, y quien la Justica cree que es el comisario Héctor Rodríguez, jefe de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes.

Durante ese intercambio -que se dio antes de que fuera detenida-, la mujer relata lo que ya dijo en otra ocasión: que Loan murió en un accidente causado por la exfuncionaria municipal, María Victoria Caillava, y el exmarino, Carlos Pérez; y que luego fue obligada a plantar el botín.

“A la salida de la escuelita, frenó y bajó ella (Caillava). Entramos hacia el monte, la arboleda que está enfrente de la escuela. Disimulando, buscándole y ahí me dio la zapatilla. De ahí me fui a dejar la zapatilla en su lugar y me fui a la casa”, relató la tía del menor desaparecido.

Asimismo, Peña remarcó que Caillava le pidió que “no cuente nada”, ya que tenía “un acuerdo con el comisario”. La exfuncionaria se refería a Walter Maciel, el ex jefe de la comisaría local que también fue imputado en el marco de la causa.

La sospecha del audio está puesta en la fluidez con la que Laudelina habla sobre lo que ocurrió, ya que no parece ser que fuera un discurso planificado. Esto entraría en una contradicción con lo que la tía de Loan declaró después, que había mentido sobre la versión del accidente.

El audio completo de Laudelina y el comisario Rodríguez

Rodríguez: ¿Te llamó ella (por María Victoria Caillava) por teléfono?

Laudelina: Sí

Rodríguez: ¿Y qué te dijo?

Laudelina: Y ahí me dijo para acordar por el tema de la zapatilla

Rodríguez: ¿Por teléfono te dijo?

Laudelina: Por teléfono

Rodríguez: ¿Y a dónde se encontraron ustedes cuando vino?

Laudelina: A la salida de la escuelita. Ahí frenó la camioneta y bajó ella.

Rodríguez: ¿Y ahí qué te dijo? ¿Que la esperes o qué?

Laudelina: Y ahí entramos hacia el monte, la arboleda que está enfrente a la escuela. Disimulando, buscándole y ahí me dio la zapatilla.

Rodríguez: ¿Y ella se fue con vos?

Laudelina: Ella se fue conmigo hasta la casa.

Rodríguez: ¿Y el lugar donde decidió que dejaste las zapatillas?

Laudelina: No, yo lo decidí.

Rodríguez: ¿Vos sola decidiste? ¿Con quién? ¿Con tu hija?

Laudelina: No, sola. De ahí me fui a dejar la zapatilla en su lugar y volví a la casa. Me dijo que no cuente nada, que ella tenía un acuerdo con el comisario.