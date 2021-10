El hospital San Vicente de Paul de Orán solo tiene cinco médicos clínicos

Tras la polémica por el enyesado con cartón, la semana pasada hubo una nueva denuncia por falta de traumatólogo en el nosocomio, cuando un niño llegó con una doble fractura y no recibió la atención que correspondía.

Según se pudo conocer por diversos testimonios, el menor recibió asistencia de un traumatólogo, pero no pudieron intervenirlo quirúrgicamente, ya que no había insumos por "el feriado largo" manifestaron los familiares. Pasaron 24 horas y no fue asistido por ningún otro especialista, tampoco le quisieron hacer la cirugía porque ya terminaba el turno de guardia de un profesional.

🎙️En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, hasta las 10 hs.



📞Nos contactamos con nuestro invitado #VíctorDip,



🩺 Médico y sub - gerente del Hospital San Vicente de Paul, de Orán. pic.twitter.com/ESyPX1mNqu — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) October 12, 2021

El doctor Victor Dip, subgerente del hospital San Vicente de Paul de Orán, dialogó con radio CNN Salta y lamentó la situación que vive por la falta de médicos. “La verdad que se nos hace difícil el tema de los profesionales en el norte ya que para poder venir cuesta mucho. Nos vamos a juntar con la gerenta para poder hablare al respecto y ve qué vamos a hacer”, dijo.

De acuerdo a lo que manifestó Dip, “el sábado le planteamos al ministro la necesidad de juntarnos, en el norte tenemos una necesidad real, necesitamos poder darle respuesta a la falta de predisposición de algunos médicos de querer venir desde Salta para acá, la necesidad de tener las especialidades en el Norte”.

Respecto a la cantidad de profesionales con los que cuenta el Hospital, el subgerente indicó que “para la guardia central tenemos un total de 12 médicos, de los cuales dos son recién recibidos y uno de licencia. Tenemos cinco médicos afectados para clínica médica, cinco cirujanos”.

Dip analizó que “antes la mayoría de los médicos venían en búsqueda de oportunidades de trabajo. Las situaciones han ido cambiando con respecto a los sueldos y a las situaciones laborales. Les hemos planteado a los legisladores, a los funcionarios que de alguna manera se pueda incentivar a los profesionales que vienen al norte”.