“El Cuervo” goleó 4 a 0 a Gimnasia de Entre Ríos

Es un domingo clave en el torneo Federal A y la zona 2 comienza a definirse. En Salta, Central Norte se enfrentó a Gimnasia de Concepción del Uruguay en el estadio Martearena. El azabache hizo sencillo el trámite: goleó 4 a 0 con los tantos de Faría (a los 14'), Capurro (19') y Magno (24') en la primera etapa, mientras que Germán Lesman anotó el cuarto en el complemento.

El cuervo se mantiene entre los primeros tres de la zona 2, mientras espera el final de los partidos de Sp. Belgrano ante Gimnasia y Tiro (a las 18) y a las 18.30 Chaco For Ever vs. Gimnasia y Tiro.