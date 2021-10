El dato secreto sobre Fabiola Yáñez que el Gobierno quiere ocultar

La sucesión de escándalos que sacudieron al Frente de Todos desde la derrota en las PASO sacó momentáneamente del ojo público uno de los temas más picantes y polémicos del último año y medio: la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos durante el periodo más estricto del aislamiento obligatorio. En ese marco, el periodista Jorge Lanata reveló que desde hace tiempo está detrás de un dato clave sobre la primera dama pero el Gobierno se empeña en ocultarlo.

Luego de quedar expuesta por organizar su cumpleaños en la residencia presidencial mientras la mayoría de los argentinos debían cumplir con las estrictas medidas sanitarias impuestas por el presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez se alejó de los flashes e intenta recomponer su imagen a fuerza de campañas solidarias y una difusión más "cuidada" sobre sus actividades protocolares. Incluso el anuncio de su embarazo con el presidente buscó capitalizarse a su favor, con un resultado bastante pobre.

Aunque ya no sea cotilleo nacional, la fiesta de Fabiola Yáñez continúa siendo investigada por la Justicia. Mientras se define si la totalidad de las denuncias que tienen como imputada a la primera dama y casi una decena de personas pasan como un expediente unificado al despacho de la jueza Sandra Arroyo Salgado, en los tribunales federales de San Isidro se determinó que solo cuatro invitados tenían permiso para circular en la vía pública al momento de participar del festejo en junio del año pasado.

"La estrategia que usaron los denunciados fue la misma que tuvo en su momento Alberto Fernández: dijeron que no tenían permiso por culpa de su ’querida’ Fabiola", ironizó Lanata.

Más allá de los avances en materia judicial, el conductor explicó que la producción de su programa emitido todos los domingos en el canal El Trece, elevó al Gobierno un pedido de acceso a la información pública para conocer "cuántos son los asesores personales contratados para Fabiola y cuánto ganan".

"Hicimos el pedido el 9 de agosto, y por supuesto todavía no lo respondieron. No sé si es porque son muchos y no pudieron armar la lista, o porque tienen algo que ocultar", comentó.

Cabe recordar que se conocieron solo a algunos de los colaboradores de Fabiola Yáñez que trabajan como sus asesores en Olivos, como la modelo Sofía Pacchi y el presentador de tevé Emmanuel López, cuyos salarios se ubican por encima de los 90.000 pesos en promedio./Mdzol