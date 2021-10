Violento intento de robo: "Me ahorcó y no paró de golpearme, quería matarme"

Los terribles hechos de inseguridad que vienen ocurriendo en nuestra provincia nos tienen en vilo, hoy conocemos el relato de Mirta, una mujer que fue brutalmente golpeada y asfixiada por un sujeto que al parecer quería robarle en la puerta de su vivienda en Avenida San Martín al 2200.

"El sábado a la noche me voy de compras, estaba llegando a casa con las bebidas, en el momento que estacioné, sentí un terrible golpe, vuelvo a sentir. Veo un tipo que se abalanzó, primero me ahorcó desde el asiento de atrás, me cuesta tragar, en dos segundos estuvo al lado mío" recordó.

Ya ubicado en el asiento del acompañante, cuenta la mujer que se violentó aún más. "Con la mano izquierda me tapó la boca, la naríz, me asfixió, me decía no grites. Y con la otra me golpeaba, y me decía dame la llave. No paró de golpearme, se me hizo una eternidad, me golpeó la cabeza, el cuello, el brazo las partes íntimas" contó por Telefe Salta.

Recuerda que empezó a ver negro y de repente en un momento de lucidez, abrió la puerta y se tiró del auto. "Ahí grité, por favor no me mates, yo no pensé que venía por robo, sentí que me estaba matando. En ese momento bajó mi hijo, había sentido la camioneta y se dio con el cuadro, se abalanzó. El tipo le tiró varias patadas, lo lastimó y se le paró, le ofreció pelea".

Sin dudarlo, y ante el peligro que corría su hijo, Mirta se paró en medio de la Avenida San Martín y un remisero se detuvo a ayudarlos. "Es increíble la fuerza que tenía el tipo"

Lo cierto es que tras llevárselo la policía, a las pocas horas fue liberado ya que no tenía antecedentes. El hecho quedó caratulado "Robo en grado de tentativa, amenazas y lesiones" pero para Mirta fue tentativa de homicidio.

"No es que la jueza tenga una accionar malo, las leyes están así, este tipo no tiene antecedentes porque nunca lo agarraron, me hubiera agarrado de la otra puerta me saca y se lleva el auto pero no me pega tanto, creo en Dios y quiso que siga acá".