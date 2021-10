Apareció el polémico video de Vicuña jugando al fútbol que la China Suarez le mandó a Icardi para burlarse de él

Fue, si se quiere, el dato más polémico de toda la novela que envuelve a Wanda, Icardi, la China y Vicuña. Más polémico que un penal en el quinto minuto de descuento de una final. Más polémico que un gol con la mano. Más polémico que la expulsión de Marcos Rojo en el amanecer del último superclásico. ¡Tre-men-do!

En LAM, Yanina Latorre reveló una controversial maniobra de la China: según ella, la actriz le mandó a Icardi un video de Benjamín Vicuña jugando al fútbol con amigos para que los dos se rieran de él.

Pues bien, el video apareció. Y en las imágenes se puede ver a un Vicuña "más velocista que buen jugador".

Salvo por los pantalones oscuros, a Vicuña se lo ve vestido completamente de blanco. Remera, medias y calzado clarísimos. Hay que reconocer que para su edad (42 años) se lo ve en muy buen estado y que mete "un pique" bastante interesante y eficaz cuando le pasan la pelota y él va a buscarla. Hasta ahí, todo bien. Nada para reprocharle. En las redes sociales le cuestionaron su manera de correr, pero nosotros no. Se la bancamos.

El tema es cuando tiene la número cinco en los pies. Y cuando quiere desprenderse del balón para entregárselo a un compañero. Aún sin ponernos muy exigentes y sin dejar de reconocer que se trata de un amateur que está disputando un picadito, no queda otra que observarle un movimiento un tanto extraño a Vicuña. No se puede decir que sea un "tronco". No, eso no. Pero tampoco parece muy hábil con la bola.

Incluso, parece que casi pifiara la pelota aunque no tuviera gente alrededor que se la pudiera birlar. El promedio le puede dar un 5, o un 6. Bien en su estado atlético, medio flojelli cuando la quiere poner bajo la suela. Sin embargo, no deja de ser un aprobado. No recibirá aplauso-medalla-beso ni estará para el "balón de oro" del futbol de entrecasa, pero en el "pan y queso" se lo puede elegir tranquilamente.

Hincha fanático de Colo Colo de Chile, se puede decir que Vicuña podría ser un rústico defensor del Cacique, o del Albo. La "Garra blanca" lo aplaudiría, "Los de abajo" lo putearían ya sea en el Monumental David Arellano, ahí en Macul, o en el Nacional de Santiago. ¿No entienden? No importa. Si él lo lee sabrá de qué se trata. Lo que no se entiende, de verdad, es algún grado de maldad. Siempre y cuando sean ciertas estas cosas, claro. /Paparazzi