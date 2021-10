“Agustina era risueña, compañera y tenía muchos planes de vida”

Un nuevo femicidio enluta a Salta, el tercero en lo que va de octubre. Agustina, una joven de 17 años que murió en manos de su ex novio, de 18, en Coronel Moldes. El femicida tenía orden de restricción, sin embargo, llegó hasta ella y la degolló.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por José Zambrano y Rebeca Aldunate, un amigo de Agustina, Jonatan Díaz, recordó cómo era la joven y detalló los episodios de violencia que vivía constantemente.

“Era muy carismática, llena de alegría, compañera por sobre todo. Era una de las pocas chicas que conozco que se quería así misma primero. Ella habló y nadie pudo ayudarla. Era muy risueña, con una expectativa de vivir y progresar día a día, tenía muchos planes. Tenía muchos emprendimientos en los que quería encarar”, dijo.

Sobre la relación, aseguró que no fue larga, no superó los 4 meses, sin embargo él nunca entendió que se había terminado. “Ella se dio cuenta que era una persona violenta, agresiva, en la forma de expresarse, en como la trataba, entonces ella decidió hacerse un costado y el no entendía eso. El la seguía buscando, la acosaba, no entendía. La agarraba, la acosaba, la intimidaba, la vivía amenazando”, expresó.

En este sentido, ratificó que Agustina había hecho denuncias, que su ex pareja no se tendría que hacer acercado a ella. Se lamentó no haber estado para defenderla. “Siempre la veía cuando iba al colegio, yo salgo a tomar el colectivo a esa hora, justo hoy no me llamaron para ir a trabajar y me siento un poco apenado de saber si yo hubiese estado ahí, quizás no estaríamos hablando de esto. Le puso la rodilla en el pecho, el cuchillo en el cuello y la degolló a sangre fría”, manifestó.

Asimismo, recordó una ocasión en la que debió alejar al femicida. “Tuve la oportunidad de defenderla, junto a un compañero, en una ocasión, que él llegó a agredirla, estábamos por ensayar un baile y lo corrimos, le dijimos que se vaya para no pegarle porque nos daba bronca a nosotros. Ella misma le decía que se vaya, yo no quiero estar con él”.

Finalmente, afirmó que “sabíamos que en cualquier momento iba a pasar, ella tenía un papel donde al tener una perimetral y al ser una persona que no tenía neurona, porque lo declararon loco, psicópata, tenía que haber un policía que la esté mirando y custodiando por lo menos hasta la entrada al colegio y al momento de la salida”.