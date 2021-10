Femicidio en Moldes: La familia de Agustina denunciará a la policía por abandono de persona

Tras el brutal femicidio de Agustina, la joven de 17 años que fue ultimada cuando iba camino a al colegio secundario al que asistía, en Coronel Moldes, su madre, Yanina, anunció que denunciará a la policía por abandono de persona.

La mujer aclaró que solo realizaron rondas periódicas por 8 días y ni siquiera cumplieron con una consigna policial fija ni personalizada, tal como correspondía ante las amenazas de muerte que había sufrido la joven. "Los policías iban tres veces al día, preguntaban si había novedades, y se iban. Me dijeron que era por falta de personal. Nunca fueron a cumplir la consigna policial fija", aseveró la madre.

"Ella estaba amenazada de muerte, yo hice ampliación de denuncia el 31 de septiembre pidiendo el botón antipánico, puse que temía por la vida de mi hija y que a él no se le permita entrar a Coronel Moldes, pero no obtuve respuesta", dijo a Salta/12.

La primera denuncia de la madre de la víctima fue radicada el 21 de septiembre en la subcomisaría de Coronel Moldes. Afirmó que allí expuso las amenazas de muerte que recibía la adolescente y mostró los mensajes que tenía en su celular. "La policía que me tomó la denuncia me dijo que los guarde a los mensajes por si llegara a pasar otra cosa", sostuvo.

La causa pasó en aquel momento al Juzgado de Violencia Familiar y de Género nº3 a cargo de la jueza María Carolina Cáceres Moreno, y los hechos quedaron caratulados como violencia "de tipo psicológica y bajo la modalidad doméstica". "No era violencia psicológica, era violencia física", se quejó.

Yanina contó que su hija ya había sufrido otros episodios de violencia y que cuando la adolescente decidió terminar la relación empezó a recibir amenazas. “Mi hija me contó que le pegaba desde antes, la alejó de los amigos, le manejaba el celular, la controlaba en todo", manifestó.

"Yo voy a pedir cadena perpetua para Gallardo. Que se pudra y no salga más de la cárcel"

Pese a estar denunciado, la mamá de Agustina relató que Gallardo seguía molestando a su hija y también a sus compañeras de colegio. "Yo voy a pedir cadena perpetua para Gallardo. Que se pudra y no salga más de la cárcel", es el reclamo de la madre a las autoridades judiciales para el asesino de su hija.

Por último, pidió que se cambie a la cúpula policial. "A nosotras no nos están brindando ningún tipo de seguridad, no tomaron cartas en el asunto, no sé si se confiaron en que (Gallardo) no iba a hacer nada (…) la dejaron a la deriva a mi hija", sostuvo la mamá.