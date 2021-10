Sáenz aseguró que pidió la intervención de Salvador Mazza para evitar la conflictividad

Allanamientos y graves irregularidades en la gestión de Rubén Méndez, exintendente de Salvador Mazza concluyeron con la intervención del municipio. Por pedido del Ejecutivo provincial, la Legislatura trató el proyecto que fue aprobado en ambas Cámaras la semana pasada.

Incluso el viernes pasado, el gobierno provincial ya puso en funciones al comisionado interventor del Departamento Ejecutivo Municipal de Salvador Mazza, Adrián Zigarán, cuya designación se extenderá hasta el 10 de diciembre de 2023.

Al respecto, el propio gobernador, Gustavo Sáenz, se refirió al tema en diálogo con FM Aries. “Fue un tema muy impactante con todos y tuvimos que tomar una resolución rápida a este problema para evitar la conflictividad. Ahora, el ex intendente tendrá el derecho que tiene cualquier persona a defenderse y a tratar de demostrar su inocencia. Creo que es mucho mejor que lo pueda hacer desde el llano y no ocupando un lugar”, dijo.

En este sentido, aclaró que la decisión no tuvo la intención de pasar sobre el Concejo Deliberante de la localidad norteña. “Uno no está de acuerdo con intervenir por intervenir y no dejar a el Concejo Deliberante pero a ese Concejo le queda un mes, después asumen los nuevos concejales. De ellos, solo 1 repite, los demás no tuvieron la oportunidad de ser reelectos, entonces creo que fue la decisión acertada, esperemos que podamos trabajar de manera conjunta con el Concejo que se viene y llamar a elecciones en el momento oportuno”, aseguró.