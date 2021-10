Se aprobó la intervención de Salvador Mazza por una amplia mayoría de votos

Fue el primer tema del orden del día que comenzó a tratarse pasadas las 17.00 y que se extendió por varias horas pues fueron muchos los oradores. Se trata de la intervención de Salvador Mazza tras los millonarios allanamientos realizados la semana pasada al intendente Rubén Méndez, proyecto que finalmente recibió la luz verde de la Cámara de Diputados, con un único voto negativo el de Claudio Del Pla (PO) y la abstención de Cristina Fiore (PRS).



Sin embargo la aprobación de la iniciativa enviada por el Gobierno Provincial y que tuvo acompañamiento por el Senado primeramente, fue motivo de un arduo, duro y extenso debate por los miembros de la Cámara Baja de la Legislatura quienes, pese a la aprobación de la norma, no perdieron la oportunidad de dar su parecer de lo ocurrido en el municipio fronterizo, manifestando el porqué de su apoyo como así el rechazo a la intervención.

De entre los primeros legisladores en tomar la palabra se encuentra Socorro Villamayor quien compartió los argumentos de su apoyo al proyecto. “Nos toca como Diputados atender este proyecto, no podemos dudar de la situación de crisis institucional ni la conmoción que ocasionan estos hechos, entendemos que ante estos hechos ya hubo en Salvador Mazza ocupación de tierras y convulsión en la sociedad”, aseguró.

Por su parte el diputado Germán Rallé manifestó las razones del acompañamiento del bloque justicialista a la medida. “Entendemos que ante los hechos conocidos y su gravedad, llevan tomar un remedio constitucional, no solo la figura del intendente sino 12 funcionarios del municipio están sospechados de un delito, eso genera gravedad institucional en el pueblo”, reflexionó.

También hubo voces que fueron críticos respecto a la intervención de la localidad norteña. “Deberíamos estudiar más este proyecto, no creo que exista una crisis de gravedad institucional, se aprobó un allanamiento por una denuncia, el intendente todavía no está siendo investigado”, dijo el diputado Julio Moreno indicando que el proyecto debía volver a comisión para una mejor evaluación.

Claudio Del Plá, de la izquierda, también fue de los críticos declarando: “Este proyecto pretende cerrar y sacar del debate público una crisis de carácter estructural, planteamos el problema de que quien debe gobernar si no puede seguir Méndez, lo debe elegir el pueblo de Salvador Mazza”. Quien compartió parte de su postura fue Gustavo Orozco recalcando que, si bien su voto era positivo, apuntaba: “Me preocupa y me genera duda cuando hablo con gente de Salvador Mazza porque llegue un interventor que no deje avanzar una investigación, que pueda ser peor el remedio que la enfermedad”.