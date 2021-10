El Senado aprobó el proyecto que evita desalojos a indígenas

Durante una sesión en la que el oficialismo reclamó a la oposición "no mezclar" el accionar de grupos vandálicos en el sur del país con las necesidades de las comunidades aborígenes, el Senado aprobó y giró a Diputados el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita desalojos.

Por su parte, parte de la oposición en el Senado votó en contra del proyecto por considerar que el proyecto perjudica la resolución judicial de ocupaciones ilegales de tierras en estas comunidades.

Específicamente, fueron Ernesto Martínez y Julio Martínez quienes se opusieron, mientras que otros siete legisladores de Cambiemos se abstuvieron de emitir su voto: Pamela Verasay y Oscar Castillo, así como de Roberto Basualdo, Juan Carlos Romero y la santafesina Alejandra Vucasovich.

Víctor Zimmerman, de Juntos por el Cambio, propuso modificaciones al texto original, algunas de las cuales fueron aceptadas por el oficialismo.

Detalles del proyecto

El proyecto aprobado por la Cámara alta prorroga los artículos 1, 2 y 3 de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2025, que declaran la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras.

También se dispone la asignación, para los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de esta ley, de un crédito de 290 millones de pesos destinados al fondo especial creado por la citada ley de comunidades indígenas. por su parte, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá presentar un informe anual que detalle el estado de avance de estados catastrales.

Bloques oficialistas

Integrantes del Frente de Todos solicitaron que el proyecto no se relacione con los últimos hechos de violencia que se registraron en el sur del país, específicamente en Río Negro, donde personas autodenominadas mapuches incendiaron el Club Andino en el Bolsón. "No hay que mezclar. Hay gente que está oprimida y en la pobreza, no podemos seguir indefinidamente (con las prórrogas) pero no podemos echarle la culpa a toda la comunidad aborigen lo que hace un grupo de delincuentes", sostuvo José Mayans.

La autora de la propuesta es la legisladora por Salta, Nora Giménez, también del Frente de Todos, que señaló que el proyecto es "una deuda histórica y una responsabilidad como política de Estado" así como "una herramienta de pacificación" para evitar conflictos por tierras.