Elisa Carrió explicó por qué no fue a apoyar a Macri: "Con 40 grados, no voy a ningún lado

Este jueves el ex presidente Mauricio Macri fue citado a indagatoria por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan; y lo acompañaron hasta Dolores algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, militantes y simpatizantes. Sin embargo, la gran ausente fue Elisa Carrió quien explicó que su ausencia no tuvo nada que ver con cuestiones políticas, sino más bien climáticas.

"Con 40 grados, no voy a ningún lado", aclaró Carrió tanto en declaraciones brindadas a LN+ como a través de sus redes sociales. "No fui a Dolores porque yo con 40 grados no voy a ningún lado. Soy chaqueña, no hay papá que me movilice, con 45 grados se duerme la siesta", dijo, terminante.

Como Rosario, Buenos Aires atraviesa temperaturas muy altas, en incluso atípicas para la Ciudad Autónoma que en el caso de Carrió, la hicieron evitarse el viaje a Dolores.

Con todo, dijo que habló con Macri después: “Le hice saber que la indagatoria fue todo un éxito. La conversación fue maravillosa. Siempre estamos como amigos y nos llamamos constantemente. Somos así”.

Bajo la misma línea, y con respecto a la suspensión de la declaración indagatoria porque el juzgado no tenía el relevamiento del secreto de inteligencia, sostuvo: "El papelón del juez fue un éxito para Mauricio Macri. Más que seguro".

Y apuntó contra el juez Martín Bava: "Su error no hizo más que demostrar su absoluta subjetividad, incapacidad e incompetencia. Es normal, es un juez hiper kirchnerista que comete irregularidades siempre".