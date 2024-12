Javier Milei: “El imbécil de Kicillof tenía un bar en Palermo y quebró”

Javier Milei aceptó una propuesta de su amigo Alejandro Fantino, según ambos, para divertirse: así fue que el Presidente terminó este jueves en el streaming Neura hablando de una de sus pasiones: la crítica profunda a las teorías económicas de John Maynard Keynes. En ese contexto, su entrevistador se sorprendió cuando el libertario reveló un dato del autor cuestionado: que había quebrado.

Con su sello distintivo, Fantino repreguntó repitiendo: "¿Quebró Keynes? ¿Era economista y quebró". Y entonces Milei aprovechó para una comparación de calibre grueso político y local. "Sí. Bueno. El imbécil de Kicillof también, tenía un bar acá en Palermo y quebró".

Fantino -el mismo que le dio el espacio al ahora Presidente para construir su estrellato en el panelismo televisado- echó mano a otro de sus recursos: mostrar sorpresa ante la respuesta. Y le dio el pie a Milei para reafirmar. "Lo quebró acá, en Palermo, tenía un bar en Palermo y lo quebró. Ok", dijo el jefe de Estado y se rió, junto al entrevistador que festejó cómo unió a los economistas con K en un hilo argumental.

Milei fue al programa de Fantino en su streaming Neura pero la entrevista prometida tuvo un giro. El anfitrión reveló que iría por un tópico, con la excusa de la víspera de Nochebuena, que le es afín al invitado para disertar en una charla que el propio Fantino marcó que podría durar "tres, cuatro, cinco horas".

"¿Qué es Keynes?", fue la primera pregunta al Presidente y así marcó la pauta de la ponencia crítica del libertario a la teoría económica que repele, solo interrumpida por el guadañazo descalificatorio contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires -también economista- con el que Milei gusta de jugar a las antípodas.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente hizo también un balance de su primer año como líder del Ejecutivo. Enumeró entonces algunos de los objetivos cumplidos desde su desembarco en la Rosada: “Hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. En el primer mes, hicimos un ajuste del Tesoro del 7, dos del PBI. Compusimos en jubilaciones y después dimos contención social. Quedaron cinco puntos. A los seis meses, saneamos el BCRA. Fue un ajuste de 15 puntos del PBI. Corrimos al Estado, lo bajamos 30%. Lo que hice es consistente con eso. El Estado es el problema, no la solución. Hicimos reformas estructurales pro-mercado. Ganamos 70 puestos en términos de libertad económica en el ranking de países. Hemos eliminado impuestos como el Impuesto PAIS”.

Y sumó, con ataques a economistas con no mencionó con nombre y apellido: “Decían que si hacía un ajuste de 15 puntos del PBI iba a hundir a la economía en la rescisión más grande en la historia. Sin embargo, tocamos piso marzo y después salimos como pedo de buzo. Se me cagaron de la risa. Cuando hablé del rebote en V también se me cagaron de la risa. Me decían que esto era una L, la pipita de Nike decía un pelotudo. Sucede que hoy es una tilde. Dale”.