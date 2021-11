Un profesor de folclore en el ojo de la tormenta, una alumna lo denuncia por acoso

Alumnos del Colegio 11 de Septiembre, ubicado en barrio Santa Ana II, en la zona sur de la ciudad realizaron hoy una sentada en solidaridad con una compañera que denuncia ser acosada por un profesor de folclore. Según contó la víctima a InformateSalta, cuando se acercó a las autoridades de la escuela a denunciarlo le echaron la culpa a ella por lo ocurrido.

La adolescente detalló a este medio que el docente tiene una buena relación con todos los alumnos sin embargo pasó los límites a empezar a mandarle mensajes a su celular que nada tienen que ver con la cuestión académica.

“Empezó a buscarme hasta llegó al punto de decirme que quería que seamos amigos con derechos. Yo le decía que no, que era muy arriesgado, me rogaba para que lo seamos y me dijo que tan solo era para vernos a escondidas”, dijo.

En este sentido, aseguró que por miedo decidió borrar todos los mensajes y en un principio no quería contarle a nadie lo que estaba sucediendo, hasta que se animó a hablar con sus amigos de confianza.

“Ellos me dijeron qué hacer y esperar a que él me vuelva a mandar ese mensaje para así poder denunciarlo. Esto se lo mostré a la vicedirectora, la cual me dijo que si yo no lo había provocado o insinuado algo. Así le pasó a muchas chicas con la vice y con la directora y siempre nos culpan a nosotras porque dicen que es nuestra forma de vestir, el largo de la pollera o como nos vemos”, expresó.

Luego radicó una denuncia pero como nadie tomó cartas en el asunto, ella quiso contarle a todo el curso, posteriormente se enteró todo colegio y por eso decidieron realizar la sentada, pidiendo que los directivos hagan algo al respecto.

“Pasó un jueves a la mañana, yo tenía clases con él, entonces le conté antes de la clase a mis amigos. En esa misma clase me tenía que vestir con un traje de folclore. Después cuando llegué a mi casa, él me dijo que tenía un 10, pero en realidad tenía que tener 8 y me puso 2 puntos más porque dice que me veía linda con ese traje”, manifestó.