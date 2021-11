VIDEO: Laurita Fernández se mostró a los besos con Nicolás Cabré

Tras su separación y posterior regreso, la conductora Laurita Fernández y el actor Nicolás Cabré demuestran que las segundas oportunidades sí valen la pena. A través de sus redes sociales, la actriz de 30 años compartió con sus seguidores un pequeño video donde se la puede ver besándose con su pareja.

Ambos asistieron este fin de semana al recital de Abel Pintos, artista del cual Laurita es fanática y por eso, Nicolás decidió acompañarla. Los novios llegaron al estadio Movistar Arena y disfrutaron del último material de Abel titulado “El amor en mi vida”. Se trató de un imponente show de dos horas, donde el músico interpretó sus más recientes éxitos.

Así, la conductora sorprendió a sus seguidores con este video donde quedó registrado el tierno beso de ella al actor en la mejilla. La pareja no suele mostrarse mucho en las redes sociales y mantiene un perfil bajo, desde los comienzos de su relación por lo que no suelen subir fotos o filmaciones juntos. Aunque se sabía que habían viajado hacia Calafate a realizar una escapada hace unas semanas.

La confirmación de la reconciliación había llegado en el mes de septiembre cuando ambos fueron vistos cenando juntos por el barrio de Nuñez. De acuerdo a lo informado en el programa Los ángeles de la mañana, Laurita Fernández y Nicolás Cabré ya habían vuelto a estar desde meses atrás pero no lo hacían público a la prensa.

"La realidad es que nunca dejaron de verse. No quieren oficializar porque no están de novios formalmente, pero se siguen frecuentando y la pandemia se prestó para que vuelvan muchos ex", lanzaron en el ciclo televisivo conducido por Ángel De Brito. Ahora, que se dieron otra oportunidad parece que las cosas van viento en popa y quién dice logren dar más pasos en su relación. /Pronto