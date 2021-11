Ivana Nadal les pagó $ 1.000 a los limpia vidrios, pero todo terminó mal

A través de las redes sociales, Ivana Nadal comparte todos sus estados de ánimo. Una situación en particular hizo que pasara de la euforia a la bronca en cuestión de horas. Todo comenzó cuando compartió con sus seguidores el momento en el que unos chicos le limpiaron los vidrios del auto y ella a cambio les dio mil pesos.

“Los amo, son lo más”, le dijo. Sin embargo, cuando descubrió que el parabrisas estaba todo rallado no pudo ocultar su enojo.

“Vieron cuando uno dice ‘por qué, che, si estoy haciendo todo con el corazón’”, arrancó explicando en una historia de Instagram.

Y tras esa introducción, soltó su reclamo: “Me sacaron la caca que tenía pegada, pero me rayaron todo el vidrio. ¿Me decís por qué?”.

Pese a ese malestar, un día después, la mediática analizó la situación desde otro punto de vista y reconoció que el error había sido suyo.

Esta tarde, Nadal publicó un video donde realizó una suerte de mea culpa. “Estoy sorprendida de cómo se enojan porque me pasa algo malo y lo comparto con ustedes. Lo que pasó ayer con el vidrio del auto fue una boludez”, lanzó.

Y en ese sentido, remarcó que el vidrio está rayado porque no siguió el consejo que le había dado su hermano previamente: aflojar la suciedad para no dañar el vidrio.

“Me crucé a estos pibes del semáforo, que los veo todos los días porque están acá cerca de mi casa. Son lo más, ya me saqué 77 fotos con ellos. Me dicen ‘correte acá a la izquierda, quedate acá durante un semáforo, que nosotros te lo sacamos’. La boluda fui yo, mi hermano ya me había avisado”, concluyó.



Ivana Nadal fue acusada de irse de un restaurante sin pagar: su explicación

A fines de octubre, Ivana Nadal volvió a sufrir otro ataque en las redes sociales. Le avisaron que una chica había dicho en Twitter que se fue sin pagar del restaurante donde trabajaba y se contactó con ella de inmediato para aclarar la situación.

Vía Instagram le pidió explicaciones y luego publicó una captura para que vieran que no es ninguna “rata”.

“Hola Cande. ¿Todo bien? ¿Vos hiciste un tuit donde dijiste que yo me fui de un restaurante sin pagar y lo tuviste que poner vos? Quería saber dónde trabajabas y cuánto habías pagado, porque el único lugar donde fui fue una invitación. Pero si te lo hicieron pagar pasame tu cuenta y listo, ningún problema”, preguntó.

La respuesta de la joven era la que se imaginaba: todo había sido un invento. “Cuando te fuiste nos preguntaron qué pasó con esa mesa y que igual tenías que pagarla. Empezaron a arrobar a Ángel De Brito... Ya está, ya terminó. Me empezó a hablar gente y me dio miedo. No quiero quilombo”, disparó.

Sin embargo, la modelo fue por más y le consultó a su amigo, el que la había invitado a comer gratis, y él le confirmó que la empleada había mentido ¿por un poco de fama en las redes? /TN