Denuncian que detener a la víctima por violar una perimetral es “violencia institucional”

F. J. es una joven mamá de 21 años la cual estuvo detenida 5 días, según trascendió por ser ella la que se acercó a su ex pareja sobre el cual pesaba una restricción de acercamiento. Tras su detención denuncia violencia institucional.

"La pasé re mal estar 5 días sin mi bebé y encima no poder hablar con nadie. Más el maltrato que se vive ahí. No se lo deseo a nadie. Me suben al auto y me dicen ¿que te pensás que vas a tener consigna gratis? cuando la consigna fue 3 días, fueron 2 días y se olvidaron el tercero"

La mujer llorando ante las cámaras de Multivisión dijo "me traen acá a la comisaría no me dejan hablar a la abogada, me dejan incomunicada. No tuvieron en cuenta nada, ellos me querían llevar y no hicieron bien los papeles, hicieron pasar los papeles a la fuerza ese día"

La abogada de la mujer, Nela Servi, denunció que su clienta sufrió una re-victimización "Es violencia institucional desde donde se lo mire, desde la policía hasta los magistrados. Ella estuvo en audiencia a mi no me dejaron entrar el día que la liberaron. Desconozco que se habló posterior salió en libertad pero ahora tenemos que seguir porque sigue imputada".

Servi cuestionó el hecho que la Justicia sigue re-vicimizando a su clienta que al estar imputada tiene medidas sustitutivas "En realidad ella no es la agresora es la agredida, son medidas que deberían tomarse en su beneficio no en su perjuicio, la idea es atacarla, obtener su sobreseimiento y archivar la causa" explicó.

La letrada explicó que el único objetivo es conseguir que su clienta quede libre de todo cargo y de restricciones que la ponen a la par de su agresor. }

"No hace falta una consigna policial. Fatima está contenida y no se moviliza sola por el momento. Por el momento no hace falta. Las medidas que tiene ella son mayores que las que tiene el denunciado. Nuestra intención que la liberen de culpa y cargo. Que continúe con su vida normal" concluyó.