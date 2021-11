Chip prepago: qué es y los beneficios de elegirlo    

Existen diferentes modalidades para contratar un servicio de telefonía móvil que sirva para realizar llamadas, navegar por Internet y disfrutar de WhatsApp. Entre ellas, el chip prepago es el que comúnmente eligen los usuarios para administrar sus consumos.

Son varios los motivos por los que un usuario podría optar por el chip prepago. Sin embargo, uno de los que se destaca es la posibilidad de obtener los beneficios extra que ofrecen las compañías de telefonía, como Claro, al otorgar a los clientes días de WhatsApp Gratis o gigas adicionales por hacer nuevas recargas y adquirir packs.

Otra de las razones por las que muchos prefieren inclinarse por el servicio prepago es la posibilidad de controlar y administrar, tanto los gastos como los consumos de su línea celular.

Estos son solo algunos de los tantos beneficios de elegir un chip prepago para estar conectados en todo momento.

¿Qué es un chip prepago?

En concreto, el chip prepago es una modalidad con la cual se accede a los servicios de telefonía móvil. Su particularidad, tal como se mencionó anteriormente, es que no hay un contrato de por medio el cual defina el plan (cantidad de mensajes, minutos o gigas) ni un costo fijo mensual del servicio.

Al optar por esta modalidad, y para mantener la línea activa, el usuario sólo tiene que realizar recargas de saldo, el cual se irá descontando en la medida que se utilicen las redes sociales, se descarguen aplicaciones o se realicen llamadas.

Comprar chip prepago en Argentina

¿Dónde comprar un chip prepago? Hay dos maneras de conseguirlo. La primera de ellas, es adquirirlo en las oficinas comerciales de la empresa de telefonía celular; la segunda opción, y sin duda la más práctica para algunos, es conseguirlo en el kiosko.

En ambos casos, se puede adquirir tanto un chip con un número nuevo, como solicitar la portabilidad numérica. En este último caso, existe la posibilidad de hacer la solicitud online y recibir el chip en tu casa de manera gratuita.

¿Cómo se activa el chip prepago?

Activar un chip prepago es sumamente sencillo. A modo de ejemplo citaremos el procedimiento de Claro:

Insertar el chip en el celular. Marcar *234# Responder las preguntas que aparecen en la pantalla con las cuales se valida la identidad del usuario.

Con este paso, además de activar la línea, se hace el registro de la misma. Es que, desde el 2017, en Argentina por disposición del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) toda persona que adquiera una línea móvil debe registrarla a su nombre.

En caso de que no se registre, la línea no podrá ser activada, es decir, no se accederá a los servicios de telefonía móvil.

¿Cómo se realizan recargas?

Ahora es mucho más sencillo mantener el celular con saldo a favor, pues hay muchas alternativas para realizar recargas en el chip prepago, incluso desde la comodidad del hogar; esas son:

Desde la página web y App móvil de la empresa de telefonía que se tenga. La ventaja de utilizar esta modalidad es que se puede pagar tanto con débito como con tarjeta de crédito.

A través de servicios externos como: PagoMisCuentas o Mercadopago.

En los kioskos desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional.

En los cajeros automáticos de la Red Link y Banelco.

Con tantas opciones, no habrá excusa para no mantener la línea activa. (3)

¿Por qué es el plan más conveniente?

A lo largo del artículo se fueron mencionando los diferentes beneficios de contratar un chip prepago, los cuales definen de manera clara por qué es el plan más conveniente. ¿Cuáles? Los repasamos una vez más: