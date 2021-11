Cristina Fernández no asistirá al búnker del FDT

Sin haber emitido su voto por razones de salud, la ex jefa de Estado tampoco podrá acompañar a sus candidatos en un momento decisivo para el espacio que. La líder del kirchnerismo fue sometida el 4 de noviembre pasado a una histerectomía por vía laparoscópica que la obligó a permanecer internada poco más de 48 horas en el Sanatorio Otamendi, y por recomendación médica no pudo viajar a la provincia de Santa Cruz, donde vota en cada elección.

La ex jefa de Estado se vio obligada a permanecer en la ciudad de Buenos Aires y -según supo Infobae- sigue atentamente el desarrollo de la jornada electoral desde su casa en Recoleta. Su última aparición pública fue el jueves pasado en la localidad de Merlo, donde participó del acto de cierre de campaña que realizó el Frente de Todos.

“Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas”, comunicó la vicepresidenta a través de su cuenta de twitter.