Argentina, a un paso de Qatar 2022, juega el superclásico ante Brasil en San Juan

El superclásico sudamericano tendrá escenario inédito, el estadio Bicentenario de San Juan, que tendrá completo su aforo de 25.000 localidades, situación nunca antes registrada en el país desde el inicio de la pandemia. Los fanáticos tendrán que asistir con barbijo y tener por lo menos una aplicación de las vacunas contra el Covid-19.

El partido comenzará a las 20.30 con arbitraje del uruguayo Andrés Cunha, que dirigió la histórica final entre River y Boca en Madrid, con transmisión de la TV Pública y TyC Sports.

Argentina, que lleva un invicto de 26 partidos, es escolta a seis unidades de su rival de hoy por la noche y de vencer al "Scracht", que tampoco conoció la derrota en la competencia, dependerá de otros resultados favorables en la fecha para poder ir a Qatar.

Para sellar su pasaporte, al equipo que dirige Lionel Scaloni, le alcanzará con ampliar su diferencia de puntos con Colombia, que suma 16 unidades, las mismas que Chile y Uruguay, pero estos dos se quitarán puntos entre sí cuando se enfrenten en la 18va. y última fecha en Santiago, el 29 de marzo.

De modo que, en caso de ganar el clásico, Argentina ya sabrá del resultado de Colombia, que media hora antes recibirá al Paraguay de Guillermo Barros Schelotto, y de no ganar los locales y haberlo hecho los de Lionel Scaloni, ya tendrán sellado el pasaje a Qatar 2022, sin esperar el partido pendiente de resolución justamente ante los brasileños que por la sexta fecha empezó a jugarse en San Pablo y se terminó suspendiendo a los cuatro minutos a instancias de las autoridades sanitarias locales (Anvisa), que prohibieron la participación de cuatro futbolistas argentinos denunciados de haber violado la normativa migratoria vigente en pandemia.

En la Asociación del Fútbol Argentino esperan que el fallo del Tribunal de Disciplina sea favorable, por lo que esos eventuales puntos podrían ser determinantes para el objetivo de la clasificación si es que no la consiguió antes en el campo de juego.

La previa de este choque de potencias a nivel mundial concentra también el foco en la vuelta de Lionel Messi como titular, algo que fue confirmado este mediodía por Scaloni, después de haber estado en el banco de los relevos en la victoria del viernes pasado ante Uruguay para luego ingresar a los 30 minutos del segundo tiempo por Giovani Lo Celso.

El técnico Lionel Scaloni afirmó este mediodía en la conferencia de prensa que "esta confirmado que Messi va a jugar mañana", lo que representa una motivación especial para el público cuyano que pagó entradas de hasta 7.500 pesos para ver al vigente campeón de América. Reemplazará a Paulo Dybala, que hoy festejó con sus compañeros, en el predio de Ezeiza, su cumpleaños número 28.

El astro hizo fútbol el sábado pasado en el predio de la AFA y se lo vio en buenas condiciones para jugar desde el inicio, por lo que ingresará en lugar de Paulo Dybala, cuya disponibilidad está supeditada a exámenes médicos luego de retirarse con una molestia en el entretiempo del partido con Uruguay.

Una duda en la "Scaloneta" se ubica en el lateral derecho de la defensa, puesto por el que pelean Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

En el mediocampo seguirá como titular Guido Rodríguez, a pesar que Leandro Paredes ya se encuentra recuperado de su desgarrado en el cuádriceps derecho.

Del otro lado no estará Neymar, que por "algunas molestias en el muslo izquierdo" no viajó a San Juan sino que se marchó directamente a Francia para reincorporarse a París Saint Germain. El Brasileño hizo "lo imposible" en el pasado juego que le ganaron como locales a los colombianos para que el árbitro le mostrara una tarjeta que lo dejara fuera de este partido ante su amigo Messi, pero no lo logró.

El que en cambio si cumplió con ese mismo objetivo fue el volante central de Real Madrid, Casemiro, que a 10 minutos del epílogo se hizo mostrar una tarjeta amarilla, que con la que ya tenía, determinaron una suspensión inmediata. En ambos casos, que Brasil ya esté clasificado tiene mucho que ver.

Pese a ello, los brasileños llegan a San Juan con ánimos de "venganza" de la derrota por 1 a 0 en el Maracaná del 10 de julio pasado, por la final de la Copa América. Como quedó dicho, los dirigidos por Tite vienen de sellar su clasificación a la próxima cita mundialista tras vencer a Colombia en San Pablo el miércoles pasado con un gol de Lucas Paquetá.

El entrenador haría tres variantes para mañana, según el equipo que paró ayer en la práctica de fútbol en el predio de Garulhos.

Dos obligadas, la de Matheus Cunha, atacante de Atlético Madrid, por Neymar (en principio iba a relevar a Gabriel Jesús), y la de Fabinho por el suspendido Casemiro en la mitad de la cancha, más la del defensor Éder Militao (Real Madrid) por el experimentado Thiago Silva (Chelsea de Inglaterra).

Argentina y Brasil se enfrentaron 9 veces por las Eliminatorias Sudamericanas con 4 triunfos de la "Canarinha", 2 de la "Albiceleste", 2 empates y un encuentro suspendido.

- Probables formaciones -

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Éder Militao y Alex Sandro; Fabinho, Fred y Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha y Gabriel Jesús. DT: Tite.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay), asistido por sus compatriotas Richard Trinidad y Nicolás Taran.

Estadio: Estadio del Bicentenario (San Juan).

Hora de inicio: 20:30.

TV: TV Pública y TyC Sports.