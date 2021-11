El juez Ignacio Colombo aclara sobre supuestos dichos

En relación a una nota publicada por Informatesalta con el título "Concursos judiciales: Un postulante al Tribunal de Impugnación se defiende de las acusaciones de un juez", el aludido Juez de Garantías Ignacio Colombo, hace llegar a la redacción una serie de aclaraciones al respecto, que ponemos a consideración:

Sres. Informate Salta:

Me dirijo a Uds. para que se rectifique la información que se ha publicado en el medio, al atribuirme falsamente manifestaciones que me son completamente ajenas. En efecto, en la nota se señala, asertivamente –por otro lado-, que yo he “efectuado varias presentaciones al Consejo de la Magistratura, cuestionando los puntajes que obtuve en dos procesos y la calificación de otros postulantes. Entre ellos, señaló públicamente a David Alejandro Miy”.



Que ambas afirmaciones son completamente falsas, no he cuestionado las calificaciones de los otros postulantes y no he mencionado al Dr. David Miy, ni pública ni privadamente ni por ningún medio. El reclamo que estoy efectuando se refiere exclusivamente al ejercicio de un derecho individual en donde solicito se expliciten, primero, los criterios de corrección y, segundo, se revisen mis exámenes con parámetros objetivos. A la espera de que, en honor a la verdad, corrijan esa información falsa, saluda a Ud.



Atte. Dr. Ignacio Colombo.



Pd. Pongo a disposición del medio todas y cada una de las presentaciones que he efectuado por si quedara alguna duda de lo acá manifestado.