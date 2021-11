Un nuevo video muestra de frente cómo fue el ataque al playero en el estacionamiento porteño

Un nuevo video se conoció en las últimas horas que muestra la brutal trompada que le pegó un chico de 17 años al playero de un estacionamiento tras encontrar su auto con un rayón.

Se trata de las imágenes que grabó la cámara de seguridad de la cabina. En el video se ve a la madre del agresor, de rojo, discutir con uno de los empleados que estaba en la oficina. Entonces se acerca el playero, Arturo López, junto a los hijos de la mujer e intercede en la discusión.

De repente el hijo de la mujer, de remera blanca, corre a su mamá con el brazo y le da una trompada en la cara a López. El hombre cae inconsciente y queda inmóvil en el piso.

Por la ventana de la oficina, se ve cómo la mujer y sus hijos le tiran agua a López para intentar reanimarlo. Las imágenes se cortan cuando llega un oficial de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.

El parte médico del playero atacado en un estacionamiento del microcentro

Este jueves, el doctor Joan Vega precisó que López tiene un “trauma craneoencefálico moderado, con una hemorragia intraparenquimatosa y hemorragia subdural” y que el pronóstico es “reservado”.

En un diálogo con los medios en la puerta de la clínica, las hijas del hombre, Florencia y Agostina, pidieron justicia y expresaron su indignación: “La verdad es que estamos destruidas, (..) nos destruyó la vida por completo en dos segundos, fue casi un intento de homicidio, lo pudo haber matado”.

“Mi papá no estaba en una actitud de pelea ni de agresión”, insistió Agostina. Acerca de López, dijo que es “una persona de 66 años que era super sana, le gustaba jugar a la pelota, se hacía controles médicos”.

Nuevo video del brutal golpe en el garage de Microcentro: un joven le pegó y dejó inconsciente a un playero de un estacionamiento porque encontró el auto rayado. Por el ataque el empleado fue internado con un coágulo en la cabeza y continúa con pronóstico reservado. pic.twitter.com/KTqsgG4a4n — Nueva Data (@NuevaDataOk) November 26, 2021

“Por culpa de un pibe de 17 años nuestra vida es un sufrimiento, estamos con miedo, con bronca”, afirmó la joven.

Se entregó el agresor del playero

El joven acusado por golpear al playero se entregó este jueves junto a un abogado y quedó en libertad. Al tener 17 años, la causa pasó a la Justicia de menores.

Tras el informe médico, los investigadores decidieron caratular la causa como “lesiones graves”, aunque esa calificación podría modificarse en las próximas horas.

Arturo López, el playero de 66 años, está con pronóstico reservado. (Foto: gentileza Clarín).

La versión del padre del agresor

Javier, el padre del chico dio su versión de los hechos y afirmó que “falta un video donde este hombre lo amenaza con un fierro”. “Él (su hijo) me comenta que esta persona se jacta de haber sido militar y le dijo ‘gitano de mierda, tendrían que matarlos a todos’, y eso desata el enojo de mi hijo. No justificaba el golpe, le dije que tendría que haberlo denunciado en el Inadi en todo caso”, relató.

También comentó que su hijo “está muy asustado y muy arrepentido porque nunca imaginó haberle ocasionado este daño a esta persona”.

El padre del adolescente también aseguró que recién este jueves se enteró de lo sucedido porque no vive con su hijo. No obstante, esta versión fue desmentida por el apoderado del garage y las propias hijas de la víctima, que en diálogo con los medios afirmaron que el hombre había llamado tras el ataque para preguntar por qué no le permitían retirar los vehículos. /TN