Regirá un pase sanitario en Salta, ¿qué opinaron los salones y gimnasios de la medida?

Se conoció hace unas horas los resultados de una nueva reunión del COE de Salta el cual analizó las medidas vigentes en la provincia, teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica de coronavirus, resolviendo la aplicación del pase sanitario para actividades masivas y en espacios cerrados, planteo que viene impulsando el Ministerio de Nación en los últimos días.

Así mismo, el Comité de Emergencias determinó que se equiparará a un 70%, la capacidad de funcionamiento de salones de eventos, locales bailables y eventos deportivos federados con un público inferior a las mil personas.

Al respecto de estas medidas InformateSalta consultó a distintas actividades para saber cuál es su opinión de lo resuelto. Una de la consultas fue con Marcela Rojas, referente del sector de los salones de eventos quien destacó que se mantenga la normalidad que vienen atravesando, como así que el pase sanitario es algo que ya se aplicaba a nivel local.

“Estamos conformes, no nos modificaron nada, seguimos trabajando de igual forma, así que estamos contentos con la medida de seguir así”, indicó Rojas sobre el 70% de la capacidad, agregando que por estas fechas hay mucha demanda de actividad, con los salones trabajando en eventos protocolares, empresariales, promociones colegiales, cumpleaños y demás.

En cuanto al pase sanitario, dijo que es algo que ya se venía pidiendo mediante el carnet de vacunación y no será un cambio. “Salta ya incorporó ese pase, ahora se va a hacer legal como dijo la ministra de Salud pero aquí ya se venía trabajando con ese carnet vacunatorio desde agosto, para nosotros no es nuevo, no es un cambio”, se sinceró.

Por otra parte este medio dialogó con Maximiliano Kripper, presidente de la Cámara de Gimnasios, quien compartió similares pareceres. “Estamos contentos, para nosotros esta nueva normalidad hizo que la gente respete los hábitos de limpiar las máquinas o llegar con barbijo, de cuidarse; la gente ya aprendió, ya sabe que tienen que venir de forma ordenada”, manifestó.

Ahora y sobre el pase, comentó que si bien ahora se pedía, ahora viene a ser una exigencia. “Nos tocó poca gente que no haya estado vacunada, ahora le tendremos que exigir que sí lo estén, pero normalmente ellos sabiendo y nosotros avisando de las condiciones, quienes no estén vacunado ya no se acercan; creo que será muy poco lo que cambie”, explicó la situación comentando que desde los gimnasios vienen recomendando la vacunación y los cuidados.

“Esta medida viene a aceitar lo que veníamos haciendo, pidiendo y recomendando la vacunación”