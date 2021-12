El presunto asesino de la diseñadora en Miami también es argentino y estaba obsesionado con la joven

Una amiga de Delfina Pan, la diseñadora gráfica argentina asesinada a puñaladas el lunes pasado en la ciudad estadounidense de Miami, aseguró hoy que el asesino es un compañero de trabajo que estaba "obsesionado" con ella y a quien la víctima "tenía miedo", ya que habían existido episodios previos. Esta misma joven indicó que el sospechoso es quien fue hallado apuñalado junto a Delfina y que ahora permanece internado y detenido.

Desde Miami, la amiga de Delfina que trabajaba en el mismo restorán que la víctima y el presunto agresor, y que prefirió no dar a conocer su identidad, dijo esta tarde que el atacante se llama Agustín Mariani y que "es un chico de 21 años, argentino, de Bella Vista".

"Estaba obsesionado con mi amiga. Jamás tuvieron nada. Ella era amable con él por el miedo que le tenía", indicó y describió al sospechoso, como "súper raro". "Hubo otras situaciones como un forcejeo cuando se le quiso meter en un auto, le lloraba… la llamaba a cualquier hora (…) Que queda claro que fue él", afirmó.

Respecto de lo ocurrido el día del crimen, esta amiga contó que Delfina "terminó su turno de trabajo, él tenía que seguir trabajando pero a los dos horas dejó su lugar y desapareció", tras lo cual, "la atacó y se atacó él". "Creo que no está grave. Espero que vaya a la cárcel porque no pedimos vivir con un loco así suelto", señaló. Y agregó: "Estoy casi segura que estaba todo planeado. Justo ella se estaba por mudar. Él dejó todo ordenado en el trabajo y abandonó todos los grupos de Whatsapp. Tenía todo calculado", agregó.

Esta amiga aclaró que Delfina "nunca" hizo una denuncia por "miedo" y que le decía a ella "andá a saber qué te hace este loco". También contó que la obsesión comenzó hace unos tres meses, cuando él "de un día para otro la sentó en una silla y le dijo que estaba enamorado de ella, una locura". Además, cuestionó que en el restorán cuando alertaron del hecho le dijeron "pero él está enamorado".

"De él no se sabía nada. Hacía comentarios que eran de una persona que no estaba cuerda. Mal educado, cínico. Pero nadie se iba a imaginar que iba a terminar así", añadió.

En sus redes sociales, Delfina se describía como diseñadora gráfica, ilustradora y fotógrafa, graduada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tenía casi 1.500 seguidores. También publicaba en la internet su propio portfolio con sus trabajos realizados para distintas reconocidas marcas.

A su vez, "delfidsn" era el nombre de su propia página en Facebook que hasta 2020 tenía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la que se especializaba en "diseño y comunicacion para emprendedores, fotografía de producto, y campañas de moda".

Mientras que en su cuenta de Linkedin, la joven contaba sus comienzos como freelancer, en 2017, hasta que en 2018 se convirtió en copropietaria de la agencia Attic Salt agency.

Por otro lado, una vecina del complejo de departamentos en el que vivía la víctima contó a TN: "Sentí una mujer que decía ´ayuda, ayuda´, así que me asomé por la ventana y la vi corriendo por la acera pidiendo ayuda". En tanto, un vecino también dijo que todavía "no puede creer" lo que ocurrió y recordó que el día del hecho, cuando salió a trabajar, vio al agresor cuando subía al departamento de la víctima.

Fuentes consulares y de la Policía local dijeron que la diseñadora gráfica que residía en Estados Unidos fue atacada el lunes por la tarde (18.24 hora local) en una vivienda situada en avenida Harding 7330, de la mencionada ciudad del estado de Florida.

Según informó la Policía de Miami Beach, los efectivos se trasladaron hasta ese lugar, a pocas cuadras de la playa, luego de recibir un llamado que alertó por la presencia allí de una mujer y un hombre heridos de arma blanca. De acuerdo con el informe, ambos personas fueron trasladados al hospital Jackson Memorial y la joven falleció a raíz de las lesiones sufridas, al tiempo que el sospechoso permanecía internado en calidad de detenido.

Según la Policía de Miami Beach, preliminarmente se determinó que se había tratado de un "incidente doméstico", aunque no especificaron si hubo una tercera persona involucrada en el ataque ni la relación entre la víctima fatal y el otro hombre herido.

Por otro lado, fuentes del consulado argentino confirmaron que se está asistiendo a la familia de la víctima en forma permanente y que las autoridades locales están investigando el hecho. A su vez, un hermano de la víctima viajó en las últimas horas a Miami para tomar contacto con los restos de Delfina y los pesquisas.

La escena del crimen está situada en una zona donde funciona una gran cantidad de locales comerciales, gastronómicos y hoteleros, en North Beach.



Dolorosa despeodida

Por su parte, el padre de la diseñadora de 28 años la despidió este miércoles con una carta en las redes sociales, en la que recordó los momentos vividos con ella.

"Que noche trágica, te fuiste y ni sé cómo. Todo amor, todo, chispa y energía. Todo candor. Mi hijita del alma, mi primer mujer... llegaste en un febrero caluroso, un solicito que calentó mi alma... Cuánta lucha y con qué determinación actuaste logrando ese título soñado y lo lograste!!!", comenzó la carta que publicó en las redes sociales José Pan, padre de la víctima.

"Querías llegar alto y muy alto y el vuelo fue tomando forma y votaste más y más. Mi Delfi, mi amor, te fuiste y no sé cómo... Sé que donde estés serás como esa campanita sonriente, esa campanita alegre, esa campanita que siempre alegro mi alma…", continuó. "Delfi, hija mía cuánto dolor no esperado, cuánto calor disipado...Amo todo tu ser, tu imagen, tu todo... nunca podré cerrar esa herida, nunca podre no tenerte en mis sueños", dijo en otro tramo de la carta en la que describió a su hija de 28 años como "una tierna mujer, una gran persona, una huella muy profunda". /Minuto Uno