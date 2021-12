Con la aprobación del Senado ya es Ley el abordaje integral a personas con tartamudez

Fue en el mes de octubre de este año cuando el diputado provincial Omar Exeni presentó en la legislatura salteña un proyecto para el abordaje integral de la detección, tratamiento y acompañamiento a personas con tartamudez y disfluencia. Consiguiendo la aprobación de sus pares, el proyecto continuó su curso y llegó a tener su tratamiento en la Cámara de Senadores donde también obtuvo su aprobación, logrando convertirse en ley.

El Proyecto de Ley declara política prioritaria del Estado Provincial el abordaje integral, especializado e interdisciplinario para las personas que presentan tartamudez o disfluencia. Ahora, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

En el recinto estuvo presente el autor del Proyecto Diputado Omar Exeni y el senador Héctor Calabró destacó la importancia de esta iniciativa, porque él tuvo este problema de niño. El senador Manuel Pailer también destacó que se trata una ley sensible a la sociedad, que se trató rápidamente porque consideran que es importante la visibilización del tema. “Mucha gente lo padece y no se da a conocer porque no está en agenda”, marcó Pailer.

En tanto, Omar Exeni, agradeció a los senadores por el tratamiento que le dieron a su proyecto y celebró el alto impacto que tendrá el mismo en la sociedad salteña. “Es una ley que va a ayudar a al menos 12 mil chicos y 24 mil padres porque la familia también sufre a la par del niño”, expresó el diputado.

Sobre el proyecto

La tartamudez ocurre en todo el mundo, en todas las culturas, religiones, independientemente de las condiciones sociales de la persona. Se trata de una alteración compleja de la fluidez del habla que muchas veces no es tratada ni acompañada como se merece.

Así como expresa el diputado Exeni en el proyecto, existen otros desórdenes que pueden confundirse con la tartamudez y es por ello que es tan importante conocer los criterios de diagnóstico claros y tratamientos específicos, para poder brindar un tratamiento médico acorde.

Ante todo esto, es que se propone realizar un abordaje especializado de las personas que presentan tartamudez así como también la formación profesional para su detección temprana, diagnóstico y tratamiento específico.

En materia educativa, se propone crear un programa de formación para directores y docentes de nivel inicial, con el objetivo primordial de identificar posibles alteraciones de la fluidez en niños, y reducir la prevalencia de la tartamudez.