La contundente declaración de Axel sobre las denuncias por abuso sexual

Axel rompió el silencio y contó cómo se encuentra luego de las denuncias que recibió por abuso sexual. El hecho denunciado en 2019 habría ocurrido en 2017. Pero ante la falta de testigos que acrediten el testimonio de la supuesta víctima, la fiscalía de Cipoletti, Río Negro, cerró la causa,

“Te veo muy fuerte, ¿se puede decir que lo que no te mata te fortalece?” le dijo Pilar Smith al cantante en una nota con Me gusta la tarde (Canal 26). “Yo me siento más fuerte que nunca, muy bien", dijo Axel.

"Otra frase trillada, la verdad siempre sale a la luz, es así. Hay que ser pacientes, porque podría haber salido a defenderme de cosas que se decían absurdas pero era darle identidad a cosas que el tiempo iba a sacar a la luz en algún momento”, agregó el cantante. Y aseguró que "la paciencia es el don supremo y la ciencia de la paz".

“Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz así que estoy feliz. Imaginate que ya pasaron más de dos años de esa granada que explotó más que nada en mi cara pero también en mi equipo y mi familia. Después de este tiempo la justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí, sino yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando”, indicó.

El nuevo tema de Axel

La falta de testimonios de los testigos presentados ante la justicia por la demandante generó que la causa contra el cantante se suspendiera.

Ahora, Axel regresa a la escena musical y su propuesta para cerrar el año es un tema movido, fresco y muy latino: Solo por hoy, una canción con una letra alegre y motivadora, que habla de disfrutar el día a día