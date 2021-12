Las 8 mejores cosas que hacer en San Martín de los Andes

La diversidad ambiental de Argentina es magnífica en todos los sentidos posibles, ya que añade en su turismo las mejores locaciones y ambientaciones ecológicas. Es la naturaleza abrazando a los turistas con el mejor recibimiento. San Martín de los Andes es muestra de ello.

Ofrece no solo la visualización espléndida de su fauna y flora, sino también añade a su lista una amplia variedad de actividades para los que les encanta disfrutar el paisaje mientras hacen ejercicio en verano. Imagina vacacionar haciendo senderismo, ciclismo de montaña, cabalgatas, parapente, rafting, kayak o rapel.

Kayak en el lago Lácar





Este sitio está originado gracias a las grandes montañas de los Andes, es un lugar esencial para la práctica de kayak. Hay diferentes tipos de excursiones que añaden guía para aquel que desea transportarse en las aguas. Te enseñarán si no eres experto en el deporte del kayak para que tengas un desenvolvimiento sano y seguro.

Esta es una actividad para personas con mayoría de edad, ya que es una experiencia única en la cual hay que tener cuidado. Verás ciertos tipos de playas ocultas, aguas completamente transparentes y grandes rocas de diferentes tamaños que añaden un momento único del viaje.

Rafting en el río Chimehuin





Podrías disfrutar una experiencia más arriesgada y con mucha más energía. No fijándote en el paisaje y meditando en él, sino enfocándote en lo rápido que puedes ir. Siempre con sumo cuidado y diversión, no intentes ser volcado en el rafting que ofrecen ciertos guías para este río. Aunque no es tan rápido su flujo de agua te puede sorprender por la fuerza que tiene.

Esta es una experiencia para mayores de edad por la adrenalina que contiene y son de 12 personas máximas por Rafting. Es decir, disfrutarás de la experiencia de intentar domar el río con bajadas veloces, choques con algunas piedras del camino y salpicaduras del mismo todo con supervisión de guías experimentados.

Cabalgatas en El Desafío



Es una atracción para mayores de 8 años en adelante, es direccionada por jinetes experimentados que conocen la ruta y los animales de los cuales tú y su familia montaran. Podrás disfrutar el paisaje de las montañas a la vez que cabalgas y te van enseñando cómo montar el caballo mientras que un guía está al lado de tu hijo o hija ayudando a controlar al Pony, que también es entregado para el disfrute de la cabalgata.

Al finalizar dicha cabalgata podrás gozar de una cafetería donde la ambientación se presta para tomarse fotos con sus hijos y hablar sobre lo que experimentaron al montar a caballo. La cabalgata dura aproximadamente dos horas por lo que es un buen tiempo donde aprender a montar un caballo y tener una conexión con el animal.

Ciclismo en la montaña



Después de una cabalgata tranquila por los senderos de la montaña de San Martín seguramente te darán ganas de tener un poco más de emoción y soltura, por lo que San Martin te ofrece una excursión con un grupo de 12 personas guiadas por profesionales. Esta excursión no requiere un amplio conocimiento de ciclismo, pues todas las personas que no sepan serán ayudadas y enseñadas para seguir con la ruta.

La mínima edad para entrar a este tipo de excursión es de 8 años de edad por los que habrá sitios donde se explotará un poco la fuerza humana por los grandes recorridos que tocará pedalear. Se realiza en los alrededores del Parque Nacional Lanín y te proveerán de agua, casco y bicicleta montañera.

Excursión en el Volcán



Una excursión deseada para los amantes del senderismo, esta excursión comienza con un guía que da específicamente instrucciones de cómo llegar al volcán dormido. Mayormente, recogen a los turistas en los hoteles para llevarlos a la falda del volcán y luego tener una caminata de alrededor de un día hasta la copa del volcán.

Toda esta excursión provee medicinas, agua, comida, atención médica y puede albergar un grupo de hasta 20 personas no menores de 12 años. Allí podrás nutrirte del conocimiento del guía que te enseñará las diferentes partes del volcán y sus perspectivas en el entorno que se está.

Paseo desde Los lagos hasta Villa La Angostura





El paseo es completamente extraordinario añadiendo además que incluye traslado de ida y vuelta a tu hotel. Es para toda la familia, ya que habrá un guía turístico que hablará por cada zona que vayan pasando.

En el camino se verán las diferentes montañas que se irán encontrando en el trayecto, como ríos, cascadas, lagos y manantiales que hacen del camino un destino mágico y maravilloso. Al final de la excursión que dura aproximadamente 10 horas serán llevados a pueblos mapuches donde conversarán sobre sus aborígenes.

Excursión a los siete lagos



Este lugar reconocido por todos es el protagonista de enormes cauces y diferentes ríos de toda la región. Sin duda alguna esta excursión es para todas las edades, pero se recomienda tener siempre a los niños con estricta observación.

La excursión trae la oportunidad de conocer todos los lagos, manantiales, ríos, arroyos y bosques mientras un guía manifiesta todo su conocimiento y todo lo que se dice de estos parajes completamente espectaculares. Podrá tomar fotos, compartir una actividad recreativa con el grupo familiar y con los guías turísticos a la vez que disfruta una hermosa vista de los siete lagos.

Un viaje en auto hacia San Carlos de Bariloche





San Carlos de Bariloche se encuentra a una distancia de 3 horas en carro desde San Martín de los Andes. Es un destino único que sí o sí debes visitar si estás por la zona. Un viaje en auto te dará un montón de panorámicas increíbles y de unos paisajes de completo ensueño.

Situada a orillas del lago Nahuel Huapi, Bariloche es la puerta de entrada a la Patagonia. Bariloche fue fundada por colonos alemanes, y desde entonces recuerda a un pintoresco pueblo alpino.

Hoy en día, Bariloche está considerada como una de las mejores estaciones de esquí de los Andes, y atrae a entusiastas de los deportes de invierno de todas partes. Durante los meses de verano, su ubicación en el Parque Nacional Nahuel Huapi la convierte en la base perfecta para unas vacaciones de senderismo.

