Profesor de Quijano le propuso a una alumna tener relaciones a cambio de aprobar su materia

Como si fuera una nueva epidemia en Salta, el acoso docente no deja de crecer en instituciones educativas de toda la provincia. Esta vez tuvo como protagonista a un profesor de una escuela Técnica de Campo Quijano, quien fue denunciado por acosar a una alumna y proponerle mantener relaciones sexuales a cambio de aprobarla en su materia.

“Me enteré de todo el 25 de noviembre, ya hacía tres meses que la venía acosando. Me enteré de que la agarraba de la mano cuando iba a su taller, de citarla en su taller diciéndole que tenía la llave del taller, de los baños. La citaba a su casa, la invitaba para sacarla en el auto a dar unas vueltas, ayudarla económicamente”, dijo la madre de la menor.

Según contó la mujer, su hijo cursaba un taller del profesor en horario nocturno. “El temor de ella de no contar fue que ella tiene una materia pendiente con él, ella quiere rendirla bien, estudiando. Los mensajes que él le manda por Facebook y por las redes sociales habla de una persona totalmente degenerada”, sostuvo.

La madre de la menor manifestó que su hija se animó a contar luego de que se conociera otro caso similar. “La noche en que me enteré no dormí, al otro día fui a primera hora a hablar con el director, pero él no se sorprendió. Todo quedó en la OVIF. El caso de mi hija se conoce por otro caso donde sí se concretó el abuso”, dijo.