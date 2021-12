Bajo la lluvia, Orán marcha contra la inseguridad

Orán se convirtió en el escenario de una marcha reclamando mayor seguridad. Bajo la lluvia los vecinos salieron con pancartas, pasacalles, y muchos otros en sus vehículos formando una gran caravana. En es los recientes hechos de inseguridad aumentaron la preocupación.

“Queremos más seguridad para nuestra ciudad, estamos abandonados, no nos escuchan. Acá no se puede salir tranquilos, muchos tuvieron que hacer grupos de Whatsapp entre vecinos para cuidarse, esto no puede seguir así”, dijo una vecina en diálogo con La 10 Digital.

Los vecinos se quejaron de la seguridad y que “los policías no están en la cantidad suficiente, no nos están cuidando, se quejan de que no hacen las denuncias pero cuando uno va a la comisaría está horas para que te la tomen. Los fiscales tienen que obrar y de oficio”.