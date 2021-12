Tras un día de intensa búsqueda, encontraron a un joven de 15 años desaparecido

Fueron horas de mucha preocupación por parte de vecinos de la zona oeste de la ciudad de Salta, quienes desde este lunes estuvieron buscando a un muchacho de 15 años quien salió de su casa a ver a un pariente y desde entonces no se sabía nada al respecto.

En medio de esta desesperación por saber algo del adolescente, sus familiares, amigos, vecinos, compañeros, conocidos y allegados estuvieron cortando las avenidas Italia y Delgadillo para pedir a las autoridades pertinentes como a la policía que lo ayuden a encontrarlo, reclamando que se demoraron en tomarle la denuncia, por ejemplo.

La madre de este adolescente habló con Todo Salta Noticias donde contó más detalles de cómo se había dado la desaparición de su hijio: “Tiene 15 años, está desaparecido desde ayer a las 15.00 y no sabemos nada, salió de casa a la de una tía que queda a una cuadra y media pero nunca llegó; mide 1,70 metros, es morocho y flaquito, andaba con un pantalón y remera grises, con gorrita negra”.

“Ya fuimos con todas las amistades, la familia se puso a averiguar y buscar a los amigos, a algún familiar pero nunca lo encontramos”, subrayó. Dicho esto indicó el descontento ante la demora que tuvieron para que les tomaran la denuncia en la policía, ya que habrían intentado radicarla cerca de las 20 pero se la labraron a las 22.

“Si no cortábamos la calles no se iban a acercar, dicen que van a hacer un rastrillaje a las 18, a nosotros no nos dijeron nada, quieren hacerlo al rastrillaje donde ya lo hicimos, nos dieron el dato que lo vieron ayer, ¿entonces qué están esperando?, ¿por qué no agarran y ven las cámaras?”, dijo la familia.

No obstante y tras un día sin novedades, llegó la buena noticia: en la tarde de este martes los familiares pudieron dar con el muchacho, a quien habrían encontrado en cercanías de las canchas del Club Cachorro, según el alerta que le habrían dado al padre.