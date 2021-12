Piden a la Orquesta Sinfónica que trabaje más y tenga mayor predisposición

La secretaria de Cultura de la Provincia de Salta, Sabrina Sansone, comentó estar de acuerdo con los dichos de Posadas sobre lo "complicado" que es mantener un cuerpo estable para un estado provincial.

Luego de que Federico Posadas, Ministro de Turismo y Cultura de Jujuy, desaconsejará en una entrevista a un medio de esa provincia la conformación de una orquesta estable de músicos jujeños tras su "mala experiencia en Salta", diversos organismos culturales de los cuerpos artísticos del país repudiaron sus dichos y lo declararon persona no grata. El funcionario sugirió que resulta más conveniente contratar grupos de manera esporádica en procura de optimizar costos y garantizar la supuesta calidad.

"Yo viví la experiencia de Salta cuando fui ministro de Cultura y Turismo en Salta y la verdad que no recomiendo bajo ningún concepto los grupos estables"... "el costo operativo de una Orquesta Sinfónica como la de Salta es alto, de cerca de $50 millones anuales, después te cuesta trasladarla a Cafayate"... "mucho más redituable y mucho más eficiente trabajar invirtiendo en esas orquestas, pero no desde la lógica del Estado y luego que se conviertan en empleados públicos, sino incentivándolos como empresas, que busquen la excelencia con el acompañamiento del Estado pero no desde absorberla desde el Estado"... "Los grupos estables a la larga se terminan burocratizando y aburguesando por eso hay que tratar de incentivarlos para que sigan trabajando en excelencia pero desde una lógica público/privada".



Tras estos dichos, FM Capital entrevistó a la secretaria de Cultura de la Provincia de Salta, Sabrina Sansone, consultándole qué pensaba respecto a estos dichos, a lo que Sansone respondió estar de acuerdo con lo que dijo Posadas y señaló que "tener cuerpos estables es más complejo". En este sentido, la funcionaria remarcó que la Orquesta Sinfónica "podría trabajar un poco más" y no sólo 3 horas por día de lunes a viernes. "Cuando uno tiene el sueldo fijo todos los meses el artista se va haciendo menos artista y se hace un empleado estatal", enfatizó.

Por último, Sansone indicó que "la orquesta tiene que seguir pero hay que ver el tema de que esté más presente, con más predisposición". “Un integrante de la orquesta cobra no menos de 90 y 80 mil pesos. Hay que ver si está bien invertido y se justifica el gasto", finalizó la secretaria.